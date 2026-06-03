Splitska dizajnerica Anamarija Asanović o proširenju obitelji: ''Sve će se to posložiti...''

Split je još jednom bio mjesto susreta mode, ljeta i poznatih lica, no ovog puta najzanimljivije priče nisu stale samo u modne kombinacije. Govorilo se o trudnoći, majčinstvu, ljubavi, novim poslovnim planovima i glazbenim uspjesima. Barbara Matić, Anamarija Asanović, Žanamari Perčić i Antonia Mišura našem su Hrvoju Kroli otkrile što im trenutačno najviše isPUnjava život.

Ljeto u gradu podno Marjana stiglo je u najboljem društvu, modne dodatke bez kojih mnoge žene ne izlaze iz kuće.

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''Kolekcija se zove Miris ljeta, zato što je inspirirana najljepšim godišnjim dobom ljetom. Znači, toplina sunca, miris mora, bezbrižne ljetne večeri i također elegancija mediteranskog stila života'', govori Marija Perić, dizajnerica torbi.

Da su torbice mnogo više od modnog dodatka, najbolje znaju žene koje ih biraju prema raspoloženju, prigodi, ali i karakteru.

''Joj, jako sam komplicirana po pitanju torbica. Baš mi mora sve odgovarati stylingu. Torbica se mora slagati uz cipele, sve mora biti savršeno. Zato ih možda imam malo previše. Već je vrijeme da si kupim jedan zaseban ormar, samo za torbice, dodatni. Ja bi volila da moja kćer isto naslijedi sve moje torbice, ali ona ima neki svoj stil pa ćemo vidjet šta će od mene naslijedit. Ona je sad počela kupit ove neke rokerske stvari, neke stvari sa spajkovima i tako, kožne jakne'', otkrila nam je Žanamari Perčić.

''Sad sam fan malo većih torbi i mislim sad kako će i dijete ubrzo da ću biti fan velikih torbi. Ja sam stvarno super osjećam, nema nikakvih mučnina, tako da trudnoću super nosim i stvarno mi je super uživan'', govori nam Barbara Matić, judašica.

Olimpijska pobjednica Barbara Matić, trudnoću, kaže, nosi bez problema, a najljepše joj je što u tom iščekivanju nije sama. Suprug Filip jednako se veseli novom poglavlju.

''Je, stvarno je i čak mogu reći da je, možda to čudno zvuči, ali više nekako zainteresiran za to sve nego ja i stvarno uživam, ono i njemu je drago i on njega čeka. Kad je nekako krenulo, bilo mi je sve, ajme meni ko će ovo sad izdržati ovako, daj da sutra rodina, već mi je sad, kada je već pola prošlo, ajme meni prebrzo mi je, neka malo uspori vrijeme da uživan'', dodala je Barbara.

Modna dizajnerica Anamaria Asanović ovih dana također ima pune ruke posla. U pripremi je i novo poslovno poglavlje, a priznaje da se nada kako će jednog dana dio njezina modnog svijeta nastaviti i kći Zorka.

''Ima već deset godina i evo, ja se stvarno nadam da će se možda ona zainteresirati sutra za, za ovaj posao, evo ja to pripremam, pa eto jednog dana za neko preuzimanje. Dolazi jedan pod-brand, beba od A.A. branda, malo nosivije, onako više za svaki dan, prirodni materijali'', kaže Anamarija Asanović.

Privatno joj, kaže, sve lakše ide udvoje. Suprug se uključio u posao, a kad se spomene proširenje obitelji, Anamaria ne skriva da za još jedno dijete postoji želja.

''On je tu, super je, snašao se odlično, evo, radimo zajedno i stvarno sam jako sretna. Ušao je kao netko tko se bavi brojevima, tko je računovođa, knjigovođa, koji prati sve te narudžbe i sve to vezano za brojeve, spasio me, samo da vam kažem. Definitivno mi je, pao kamen sa srca, lakše je, mislim da je stvarno sve lakše udvoje.

Je li Zorka priželjkuje bracu ili seku?

''Pa naravno, ja se isto nadam da će to uskoro doći. I sve će se to posložiti''.

Žanamari Perčić ljeto je dočekala s novim glazbenim uspjehom, brojke su i samu pjevačicu iznenadile.

''Nisam znala što očekivati i zaista to je raslo, raslo, raslo i kad sam vidjela pola miliona za dva i pol tjedana, rekla sam top, top. Ja mislim da je upravo ta emocija ljude dotakla''.

Prije 10-tak dana naša proslavljena košarkašica proslavila je 38. rođendan i kaže, najveća sreća je u onome što se ne može kupiti. Za Antoniju Mišuru, najvažnija uloga je majčinstvo.

''To stvarno je najveći izazov u životu, ali je i najljepši. Ovo je sve prekrasno i sve, ali ono isto meni, kad sad skinem na večer, večeras u pidžamu i legnem kraj njih, duša je na misli. Ja imam uvijek jednu istu želju, pogotovo u današnje vrime, stvarno. Da smo svi zajedno na okupu i da smo živi za ništa drugo. Ovo je sve ostalo, totalno, prolazno. I osmihe na lice. I to je to. I kad bude i teško, i ne bude teško, i bude lipo, uvijek moraš se smijati'', govori Antonija Mišura.

Od torbica koje mirišu na ljeto do priča o majčinstvu, ljubavi, poslu, ovo modno druženje još je jednom pokazalo da najljepši dodaci nisu uvijek samo oni koje nosimo u ruci. Katkad su to ljudi i trenuci koji će se dugo pamtiti.

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