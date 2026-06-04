Bio je jedna od prvih pravih reality zvijezda u Hrvatskoj, a danas živi u vjeri

Nakon dva desetljeća, Rafael Dropulić živi potpuno drugačijim životom. Kako izgleda njegova nova svakodnevica, kakav je u odgoju kćeri, ali i kako prakticira vjeru, zna naš Dino Stošić.

Ovi stihovi tresli su domaću estradu početkom 2000-e. Nije bilo osobe koja nije znala tko je legendarni Rafo.

No, dvadeset godina kasnije, Rafo živi nekim drugačijim i mirnijim životom.

''Moram priznati da mi ovaj mir nekako više paše. Evo, čak sad kad mi je kolega došao i rekao: "joj, aj molim te dođi dati izjavu", odmah se malo uznemirim. Evo, najiskrenije. Paše mi, paše mi, ono, živjeti mirnim obiteljskim životom bez svjetla kamera''.

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In Magazin: Rafael Dropulić - 2 Foto: In Magazin

Toliko željeni mir pronašao je u vjeri koja mu mnogo znači. Danas čak ima svoju emisiju na katoličkoj televiziji.

''Vjeru prakticiram na više načina, osim ovog svog molitvenog plana, to je kao taj molitveni dio ujutro, u podne, navečer, dok vozim auto, često izmolim i krunicu. Ustvari, ono, sjetim se Boga više manje, pa bar jedno 20-30 puta u danu, malo razgovaram s njim, to je što se tiče molitve. A inače, vjeru prakticiran i onako u životu, kad odgajan dijete, u odnosu sa suprugom, u raznoraznim svakodnevnim stvarima, na poslu i tako. Mislim, vjeru možeš prakticirati 24 sata dnevno''.

In Magazin: Rafael Dropulić - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Rafael Dropulić - 6 Foto: In Magazin

Iako je glazbenu karijeru davno ostavio iza sebe, mikrofon ipak nije potpuno ugasio.

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''Svake godine kad pjevam na tim duhovnim koncertima, stvarno se osjećam dobro. Ali vjerujte mi, to ti je sve što se ja bavim s glazbom, inače se uopće ne bavim glazbom. Čak me ljudi znaju zvat na koncerte, jer znaju da sam pjevao na tom Progledaj srcem. "Ej, mogao si doći, imat ćemo i mi tu". Sorry ljudi, ne znam kako da vam objasnim, ali ja se stvarno glazbom ne bavim, otpjevam to jednom godišnje i to je to''.

Sa suprugom Marinom dobio je kćer Juliju. Njihova svakodnevica zapravo se ne razlikuje od one bilo koje druge hrvatske obitelji.

In Magazin: Rafael Dropulić - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Rafael Dropulić - 5 Foto: In Magazin

''Nema kave ni doručka svaki dan, preko tjedna je ludilo, zato jer malu moram voziti u školu, suprugu ostavljam na autobusnoj stanici, sve je to na drugom kraju grada, radim na skroz drugom kraju grada, pa dok napravim cijeli krug uvijek je žurba, ludilo. Okej, stignemo neki doručak s nogu, ali onda brzo obavi sve što trebaš da stigneš na posao na vrijeme. Evo, to je ti što se jutra tiče. Više manje je tako od ponedjeljka do petka''.

Kada je u pitanju odgoj kćeri, pronašao je zlatnu sredinu.

In Magazin: Rafael Dropulić - 4 Foto: In Magazin

''Nisam baš popustljivi otac, držim do određene discipline, ali baš onako kako nas uče na ovim našim vjerskim susretima i sastancima, ali nisam baš ni onaj fundamentalist, luđak koji će sad maltretirati dijete, nema smisla. Zapravo moje dijete ima apsolutnu slobodu, ali u nekakvim normalnim mjerilima i granicama, što osobno smatram da je zdravo''.

Buku estrade zamijenio je mirnom harmonijom obiteljskog doma. Daleko od kamera, u molitvi i s najdražim ljudima, Rafo je pronašao formulu za sreću koja traje dulje od pet minuta slave.

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