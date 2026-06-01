Vedrana Rudan u novoj kolumni nakon dugo vremena: ''Meni je pun ku*ac raka, života i laži''

Vedrana Rudan u novoj kolumni pod naslovom "Ja sam Bog tvoj" poznata književnica i kolumnistica bez uljepšavanja piše o borbi s rakom, iscrpljujućem liječenju, lažnoj nadi i svakodnevici s kojom se suočava posljednjih mjeseci.

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan posljednjih mjeseci znatno rjeđe objavljuje tekstove na svom blogu, zbog čega svaka njezina nova kolumna privlači veliku pozornost čitatelja.

Njezin najnoviji tekst pod naslovom "Ja sam Bog tvoj" izazvao je brojne reakcije jer u njemu bez zadrške progovara o bolesti, liječenju, lažnoj nadi i iskustvima s kojima se suočava.

Rudan već dulje vrijeme otvoreno piše o svojoj borbi s rakom, a ni u ovoj kolumni nije odstupila od svog prepoznatljivog, izravnog stila. Na samom početku osvrće se na strah koji bolest izaziva kod ljudi.

"Ako se čovjek ičega boji onda je to rak. Ne toliko bolesti koliko liječenja."

Opisala je i neka iskustva tijekom liječenja, uključujući halucinacije te posljedice koje, kako navodi, mnogi pacijenti ne očekuju.

"Ja pojma nisam imala da rak izaziva halucinacije i da pričaš neviđene pi*darije dok misliš da si Ciceron. Naravno da ti to nitko prije nije rekao, ali je vjerojatno pisalo kod pristanka na zahvat. Ali tko to čita? Kasnije je kasno iako nisi ni kriv ni dužan. Doktori te tješe da su 'vidjeli i veće ispade od tvojih'. Međutim, to ne pomaže."

U nastavku se osvrnula i na savjete te alternativne metode liječenja koje oboljeli često dobivaju od okoline.

"Za vrijeme liječenja rodbina ne odustaje. U kuću ti ulaze čarobnjaci, boce krcate lijekova, za 150 eura liječe od igle do raka lokomotive. Da se razumijemo, nisu to neobrazovani ljudi. Imaju fakultete, predaju na fakultetima i vrlo dobro znaju svoj trgovački posao."

Rudan je potom iskreno progovorila o vlastitom umoru od bolesti i poruka optimizma koje, kako kaže, više ne želi slušati.

"Znaš da ti spasa nema ali moraš biti dobar, šutjeti, ne s*ati i ništa pitati."

"Meni je pun ku*ac raka, života i laži, pisala sam o tome, a stalno mi govore kako je život lijep dok hodaš po proljetnom cvijeću. Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega."

Posebnu pozornost izazvao je i dio kolumne u kojem spominje pozive liječnika te glasine koje, kako tvrdi, dobiva o zaposlenicima riječkog KBC-a.

"Doduše, nije sve baš tako dosadno. Danima me kojekakvi doktori, naglašavam s diplomom, zovu da bi mi rekli tko je sve u riječkom KBC-u pe*er. Sudeći po popisima koje imam, ne znam ima li nepe*era."

Na kraju je poručila kako je više ne zanimaju tračevi ni alternativni pripravci, već pitanje postoji li uopće učinkovit odgovor na bolest s kojom se bori.

"Ne, ne, ne i ne. Neću objaviti liste, zasad. Želim umrijeti, ne piti alou veru i slušati tko koga je*e. Ima li za rak neki drugi lijek?"

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



