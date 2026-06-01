Sejda zbog tužnog razloga nije bila na ispraćaju supruga Halida, a on joj je prije smrti posvetio pjesmu

Sejda Bešlić izgubila je bitku s bolešću, a zbog svog zdravstvenog stanja nije bila ni na posljednjem ispraćaju supruga.

Regionalnim medijima proširila se vijest da je nakon teške bolesti preminula udovica Halida Bešlića, Sejda Bešlić.

Više čitajte OVDJE.

Sejda Bešlić Foto: In Magazin

Upravo zbog bolesti Sejda je u listopadu prošle godine propustila i ispraćaj neprežaljenog Halida. Sejda nije bila ni na komemoraciji, a regionalni mediji tada su pisali da joj je noć prije pozlilo te je uz nju dežurala Hitna pomoć u njihovom domu.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Podsjetimo, Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika.

Više o tome pisali smo OVDJE.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Sejda i Halid bili su u braku više od pet desetljeća. Njihova ljubavna priča svima je bila uzor, a kako su se upoznali čitajte OVDJE.

Iza njih ostao je sin Dino.

Prije nego što je preminuo, Halid je objavio pjesmu ''Sejda'', koju je skladao Miligram. Pjesma je bila posveta ženi koja je desetljećima stajala uz Halida Bešlića i koju je pjevač često nazivao svojom najvećom životnom podrškom.

Halid i Sejda Bešlić (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Maja i Šime nakon prekida nisu napravili ono što i većina parova!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Katarina Baban potvrdila nam je vezu sa zgodnim košarkašem, podijelila je i prve fotke!