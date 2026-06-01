Dekolte koji je bilo nemoguće ignorirati: Ove fotografije Salme Hayek obišle su svijet

Iako su u braku već više od 15 godina, glumica i francuski milijarder i dalje ne skrivaju koliko su povezani. Njihovo pojavljivanje na Roland Garrosu privuklo je veliku pažnju, a posebno su se istaknuli nježni trenuci koje su podijelili pred okupljenima.

Salma Hayek ponovno je privukla sve poglede tijekom posjeta Roland Garrosu u Parizu, gdje se pojavila u društvu supruga Françoisa-Henrija Pinaulta. Slavna glumica i francuski milijarder nisu skrivali nježnosti na tribinama, a njihove zajedničke fotografije brzo su privukle pažnju javnosti.

Hayek, koja će uskoro proslaviti 60. rođendan, za teniski spektakl odabrala je crni top dubokog dekoltea koji je naglasio njezinu figuru, a modnu kombinaciju upotpunila je kožnom suknjom, sandalama na platformu i velikim sunčanim naočalama. Dok je ona plijenila pažnju elegantnim izdanjem, njezin suprug odlučio se za nešto ležerniji stil – kožnu jaknu, bijelu majicu i svijetlosive traperice.

Par je tijekom mečeva izmjenjivao nježne poglede i razgovore, pokazujući da je njihova veza i nakon godina braka jednako snažna kao i na početku. Salma i François-Henri vjenčali su se 2009. godine u Veneciji, a zajedno imaju kćer Valentinu, koja je prošle godine proslavila 18. rođendan.

Glumica je tada na društvenim mrežama podijelila rijetke fotografije sa svojom kćeri te joj posvetila emotivnu rođendansku čestitku. U objavi je otkrila kako su slavili cijelog vikenda uz ples, smijeh i obiteljsko druženje. Valentina, koja sve češće privlači pažnju medija, već je ranije priznala kako bi jednog dana voljela krenuti majčinim stopama te se okušati i kao glumica i kao redateljica.

Majka i kći tijekom posljednjih godina zajedno su se pojavljivale na brojnim crvenim tepisima, uključujući dodjelu Oscara, a 2022. godine zajedno su krasile i naslovnicu meksičkog Voguea.

François-Henri Pinault jedan je od najutjecajnijih ljudi u svijetu luksuzne mode. Na čelu je grupacije Kering, koja u svom vlasništvu ima modne kuće poput Guccija, Saint Laurenta, Balenciage i Alexandera McQueena. Tvrtku je preuzeo 2005. godine te ju je transformirao u jednog od vodećih svjetskih luksuznih konglomerata.

Prema britanskoj listi najbogatijih ljudi, zajedničko bogatstvo Salme Hayek i Françoisa-Henrija Pinaulta procjenjuje se na oko 7,7 milijardi dolara. Glumica je pritom vlastitu karijeru izgradila zahvaljujući brojnim filmskim uspjesima, među kojima se posebno ističe uloga u filmu Frida, koja joj je donijela nominaciju za Oscara, ali i brojnim angažmanima u modnoj i beauty industriji.

Prije braka sa Salmom, Pinault je bio u braku s Dorothée Lepère, s kojom ima dvoje djece, Françoisa i Mathilde. Unatoč poslovnim obvezama i životu pod povećalom javnosti, Salma i François-Henri već godinama slove za jedan od najstabilnijih i najskladnijih parova svjetske scene, što su još jednom pokazali svojim pojavljivanjem u Parizu.

