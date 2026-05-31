Duge noge i preplanuli ten: Zavodnica iz Slatine mamila je uzdahe na plaži

Jedna od najljepših žena europske modne i filmske scene, rumunjska glumica i manekenka Mădălina Ghenea, privukla je sve poglede tijekom snimanja nove reklamne kampanje.

Rumunjska manekenka i glumica Madalina Ghenea postala je glavna zvijezda nove kampanje za piće, a prve fotografije sa snimanja već su privukle veliku pozornost.

Snimanje reklamne kampanje održano je u slikovitom gradiću Sestri Levante na talijanskoj rivijeri, nedaleko od glamuroznog Portofina. Na fotografijama koje su se pojavile u javnosti 37-godišnja ljepotica pozira na plaži u elegantnom bijelom jednodijelnom kupaćem kostimu, dok je u drugom izdanju preko njega prebacila lepršavu bijelu košulju, naglašavajući svoju besprijekornu figuru i preplanuli ten.

Rođena u rumunjskom gradu Slatini, Ghenea je karijeru modela započela još kao tinejdžerica nakon što ju je otkrio talijanski modni brend Gattinoni. Danas se ubraja među najuspješnije rumunjske manekenke i glumice, a publika ju je imala priliku gledati u filmovima "Youth", "Zoolander 2" i trileru "Deep Fear".

Ipak, najveću pažnju privukla je ulogom u filmu "House of Gucci" iz 2021. godine, u kojem je glumila uz zvjezdanu postavu koju predvode Lady Gaga, Jared Leto i Adam Driver.

Osim uspješne glumačke karijere, Madalina je poznata i po svom privatnom životu. U prošlosti je bila povezivana s holivudskim zavodnicima Gerardom Butlerom i Leonardom DiCaprijem, dok danas živi u Los Angelesu, gdje se uz glumu bavi filmskom produkcijom i humanitarnim radom te odgaja svoju kćer Charlotte.

