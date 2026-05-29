Nakon desetljeća šutnje: Tko je muškarac koji je ostavio najveći trag u Madonninu životu?

Madonna je iznenadila javnost priznanjem da je pokojni John F. Kennedy Jr., s kojim je kratko ljubovala krajem osamdesetih, bio najbolji ljubavnik njezina života.

Nije tajna kako je Madonna u svojih gotovo sedam desetljeća života imala mnoge ljubavnike, no ovoga puta uspjela je nadmašiti samu sebe.

Kraljica pop je ponovno uspjela šokirati javnost, i to iskrenim priznanjem o jednoj od svojih najpoznatijih ljubavnih avantura, otvoreno progovorivši o kratkoj romansi s Johnom F. Kennedyjem Jr., sinom legendarnog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, te izjavila da je upravo on bio najbolji ljubavnik kojeg je ikada imala.

67-godišnja glazbena ikona prisjetila se njihove veze s kraja osamdesetih godina tijekom promocije nadolazećeg albuma "Confessions II". Sve se dogodilo tijekom razgovora za platformu Grindr kada ju je dizajner Raul Lopez upitao tko je bio najbolji muškarac s kojim je bila.

"Spomenut ću samo mrtve ljude", odgovorila je Madonna prije nego što je šapatom izgovorila: "John Kennedy Jr.".

The fact that John F. Kennedy Jr. fucked Madonna and she came out of it happy as hell and gave us “Erotica” is still one of the craziest pop culture outcomes ever. pic.twitter.com/5NEMBvH3QX — X Dita Electronica (@Carabeio) May 29, 2026

Njezino priznanje ostavilo je bez riječi ostale sudionike intervjua, dok je Lopez kroz smijeh komentirao kako je godinama slušao priče o tome da je Kennedy Jr. bio iznimno poželjan među ženama. Madonna se na to samo znakovito nasmiješila i potvrdno klimnula glavom.

Njihova romansa dogodila se u razdoblju kada je Madonna bila na vrhuncu popularnosti zahvaljujući albumu "Like a Prayer", dok je JFK Jr. radio kao pomoćnik okružnog tužitelja na Manhattanu. Iako je njihova veza trajala kratko, očito je ostavila snažan trag na slavnoj pjevačici.

Ljubavna priča između pop zvijezde i Kennedyjeva nasljednika tada je izazvala golemo zanimanje javnosti. Prema brojnim biografijama, Kennedy Jr. bio je fasciniran Madonnom, koju su tada smatrali jednom od najpoznatijih i najutjecajnijih žena svijeta. Njegovi prijatelji kasnije su tvrdili da je bio potpuno očaran njezinom karizmom i slavom.

No njihova veza nije naišla na odobravanje svih članova obitelji Kennedy. Strani mediji godinama su pisali kako njegova majka Jacqueline Kennedy Onassis nije bila oduševljena njihovom romansom, ponajviše zbog Madonninog turbulentnog imidža i činjenice da je tada još uvijek bila u braku sa Seanom Pennom.

Iako nikada nisu javno objasnili zašto su prekinuli, ostali su u dobrim odnosima. Kennedy Jr. navodno je kasnije čak želio da Madonna pozira za naslovnicu njegova časopisa George prerušena u njegovu majku Jacqueline Kennedy Onassis, no pjevačica je ponudu duhovito odbila.

JFK Jr. tragično je preminuo 1999. godine u avionskoj nesreći zajedno sa suprugom Carolyn Bessette-Kennedy i njezinom sestrom Lauren. Madonna je nakon njega ljubila brojne poznate muškarce, među kojima su Warren Beatty, Tupac Shakur, Dennis Rodman, Alex Rodriguez i Guy Ritchie, s kojim je bila u braku osam godina.

Posljednjih godina u vezi je s Akeemom Morrisom, koji je od nje mlađi čak 38 godina. Ipak, njezino posljednje priznanje pokazalo je da posebno mjesto u njezinim uspomenama i dalje zauzima upravo John F. Kennedy Jr., čovjek kojeg je bez razmišljanja proglasila najboljim ljubavnikom svog života.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.