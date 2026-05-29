Sjećate li se Maribel iz Rubi? Ljubimica publike suočila se s nezamislivim gubitkom

Jacqueline Bracamontes, koju domaća publika najviše pamti kao Maribel iz kultne telenovele Rubi, nakon uspješne glumačke karijere u serijama poput Sortilegio postala je jedna od najpoznatijih meksičkih voditeljica.

Početkom 2000-ih godine mnoge je Hrvate uz male ekrane prikovala meksička telenovela "Rubi", priča o ambicioznoj ljepotici spremnoj na sve kako bi se domogla bogatstva i društvenog statusa.

I dok je naslovna junakinja koju je glumila Bárbara Mori bila glavna zvijezda serije, publika je jednako zavoljela i njezinu suprotnost – dobrodušnu, nježnu i emotivnu Maribel. Upravo je tu ulogu utjelovila Jacqueline Bracamontes, glumica koja je zahvaljujući toj seriji postala jedno od najpoznatijih lica latinoameričkih sapunica.

Jacqueline Bracamontes Van Hoorde rođena je 1979. godine u Guadalajari u Meksiku. Odrasla je u dobrostojećoj obitelji, a odmalena je pokazivala interes za umjetnost, modu i javne nastupe. Tijekom mladosti bavila se manekenstvom, a jedno vrijeme živjela je i u Francuskoj te SAD-u gdje je usavršavala jezike i školovala se iz područja komunikacija.

Prije nego što je postala glumica, Jacqueline je osvojila titulu Nuestra Belleza México 2000., jedno od najprestižnijih natjecanja ljepote u zemlji. Upravo joj je ta pobjeda otvorila vrata televizijske industrije i donijela priliku za glumačko obrazovanje u poznatoj Televisinoj školi Centro de Educación Artística (CEA).

Prve televizijske uloge ostvarila je početkom 2000-ih, no pravi proboj dogodio se 2004. godine ulogom Maribel de la Fuente u seriji "Rubi". Maribel je bila Rubina najbolja prijateljica, djevojka dobrog srca koja se zbog tjelesnog invaliditeta cijeli život borila s nesigurnostima. Lik je izazvao goleme simpatije publike, a Jacqueline je postala jedna od najomiljenijih glumica tog vremena.

Nakon uspjeha "Rubi" njezina karijera krenula je uzlaznom putanjom. Uslijedile su glavne uloge u hit-serijama poput "Heridas de Amor", "Las Tontas No Van al Cielo" i posebno "Sortilegio", jednoj od najuspješnijih meksičkih telenovela svih vremena. U toj seriji glumila je Maríju José uz Williama Levyja, a njihova kemija na ekranu osvojila je publiku diljem svijeta.

Tijekom karijere pojavila se i u serijama "La Fea Más Bella", "Por Ella Soy Eva", "La Suerte de Loli" te brojnim televizijskim projektima koji su je učvrstili među najvećim zvijezdama meksičke televizije.

No Jacqueline nije ostala samo glumica. S vremenom se sve više okretala voditeljskom poslu i postala jedno od zaštitnih lica velikih televizijskih projekata. Vodila je brojne emisije, glazbena natjecanja, izbore ljepote i prestižne događaje poput dodjela nagrada Latin Grammy i Billboard Latin Music Awards.

Privatni život također joj je godinama bio pod povećalom javnosti. Mediji su posebno pratili njezine veze s poznatim sportašima i glumcima, a među najpoznatijima bila je romansa s meksičkim nogometašem Cuauhtémocom Blancom. Ipak, najveću pažnju izazvala je veza s Levyjem tijekom snimanja serije "Sortilegio". Godinama su kružile glasine da su bili mnogo više od kolega, iako to nikada nisu službeno potvrdili.

Godine 2011. udala se za poslovnog čovjeka Martina Fuentesa, s kojim danas ima pet kćeri. Njihov brak godinama se smatra jednim od najstabilnijih u latino showbusinessu, no nije prošao bez teških trenutaka. Jacqueline je otvoreno govorila o velikoj tragediji koju je doživjela kada je tijekom poroda izgubila sina Martina, koji je preminuo nekoliko dana nakon rođenja. Taj gubitak ostavio je dubok trag na njoj, a kasnije je priznala da joj je upravo obitelj pomogla da prebrodi najteže razdoblje života.

Posljednjih godina njezino ime našlo se u središtu medijske pažnje zbog glasina o nevjeri njezina supruga. Meksički tabloidi pisali su o navodnim prevarama i problemima u braku, no Jacqueline je više puta poručila da privatne izazove rješava daleko od javnosti te da joj je najvažnija dobrobit obitelji.

Danas Jacqueline Bracamontes živi između Miamija i Meksika, gdje se uglavnom bavi voditeljskim projektima i obiteljskim životom. I dalje je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke sa suprugom i kćerima, a obožavatelji je i dalje pamte kao jednu od najljepših i najomiljenijih zvijezda zlatnog razdoblja latinoameričkih sapunica.

Iako su prošla više od dva desetljeća otkako je prvi put osvojila publiku, mnogima će zauvijek ostati upravo Maribel iz "Rubi" – djevojka velikog srca koja je bila potpuna suprotnost nezaboravnoj Rubi.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.