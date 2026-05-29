Pred 40. rođendan napravila je veliku promjenu: Iva Ajduković otkrila nam je kako je izgubila 24 kilograma

Iz rodnog Sinja, gdje se uvijek vraća po mir, emociju i onu posebnu domaću energiju, Iva Ajduković govori o novoj pjesmi, finalu showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', velikoj životnoj transformaciji i obitelji koja joj je najveći oslonac. Pjevačica iznimnog glasa našem Hrvoju Kroli otkrila je zašto osjeća da su pred njom najbolje godine.

U srcu Dalmatinske zagore, ondje gdje se sve nekako lakše kaže i otpjeva, Iva Ajduković dočekala je novo poglavlje svoje karijere.

Nova pjesma ''Sebična ljubav'' stigla je u trenutku kada se o njezinu glasu, transformacijama i energiji ponovno sve glasnije govori.

''Javio mi se frend kojeg sam upoznala 2016. u Sydneyju kada sam nastupala. I kaže on meni da bar ja imam pjevačicu u Australiji koja mi može pjevati moje pjesme. Ja napišem pa zašto ne bi ja u Hrvatskoj pjevala tvoje pisme. Postigli smo dogovor preko oceana. Petar Frketić je napisao glazbu i tekst. Marko Vojvodić je sve to ukomponirao, lijepi aranžman. Moji prijatelji su snimili instrumente, tako da je bilo baš super'', govori Iva.

Galerija 2 2 2 2 2

Pjesma o ljubavi koja zna zaboljeti stigla je baš u vrijeme kada je Iva ušla u završnicu showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. Projekt koji joj je, kaže, donio novu vidljivost.

''Ja sad imam 40 godina, 9.7. ću napuniti 40. rođendan. Mislim da nekako sve to dođe na naplatu. Trud, rad. Puno sam se naradila. Puno je dana pred mikrofonom. I naravno puno mi je pomogao Tvoje lice zvuči poznato. To mi je definitivno puno pomoglo. I medijski svakako da sam sad opet u nekoj žiži. Ali definitivno mi je predrago da sam to postigla. I prekrasno mi je bilo raditi taj projekt. Ja strašno volim imitirati ljude. Ja to radim inače. Obožavam to raditi. I napokon sam došla do toga. Ja sam 2016. trebala biti u TLZP-u i tada sam otišla u Australiju. Tako da vidiš, možda se sve u životu događa s razlogom'', priča nam Iva.

Iva Ajduković Foto: In Magazin

Iva Ajduković Foto: In Magazin

Na pozornici se mijenjala iz tjedna u tjedan, ali jedna transformacija dogodila se i izvan reflektora. Iva otvoreno govori o odluci kojom je promijenila navike, gubitku 24 kilograma, ali i odnos prema sebi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Uloga carice ju je učinila besmrtnom, no život joj je obilježila tragedija od koje se nikada nije oporavila

''Najveća motivacija mi je bila da se dovedem u red, Tvoje lice zvuči poznato. I zahvalna sam na što mi je to došlo u život. Ja sam išla na tu neku autofagiju. Išla sam na taj neki post od 6 popodne do 10 ujutro. A između toga pazim koliko ugljikohidrata unosim. Uvela sam duge šetnje. Više ne vozim toliko puno ni auto. Oslanjam se više na svoje nogice. Evo, tako sam postigla te rezultate. Trud, rad, disciplina je zapravo sve'', govori nam Iva.

A kad se sve to dogodi pred očima rodnog grada, reakcije imaju posebnu težinu.

Iva Ajduković Foto: In Magazin

''Svi me živi zaustavljaju. Iva, baš smo ponosni na tebe. Mislim, prirodno je da ti srce raste na takve stvari. Puno mi ljudi nazove roditelje nakon nastupa. Sinj je mali grad pa svi se znaju. Baš su Sinjani ponosni'', priča Iva.

Iza svega ipak stoji ono što joj je najvažnije. Obitelj, kći, suprug i trenutak u kojem, nakon godina majčinstva i prilagodbi, osjeća da se ponovno može potpuno posvetiti pjevanju.

''Zaljubila sam se od 25 godina u svoga muža. Hodali smo 5 godina. I onda smo se oženili, dobili smo dijete, pa sam se posvetila majčinstvu, kad je to bilo najvažnije. Sad je ona dovoljno velika da se ja mogu posvetiti pjevanju onako kako ja želim. Muž mi je velika podrška. Ajde, radi na sebi, ovo je sad tvoje vrijeme'', govori nam Iva.

Iva Ajduković Foto: In Magazin

Osim što ju je kako kaže, show vratio u žižu javnosti, donio joj je i posebno priznanje publike. Iva je primila nagradu za emisiju ''Tvoje lice zvuči poznato''.

''Ja sam imala čast da primim tu nagradu na Story Hall of Fame. Baš mi je to bilo prekrasno što su me odabrali da se popnem na pozornicu i primim tu nagradu za emisiju. Naravno, to je trud i rad Nove TV ogroman i tih svih ljudi koji su na projektu, pozadini tog projekta, i zato mi je to tim više još bilo... Bila sam baš ponosna što sam ih primila''.

Iva Ajduković Foto: In Magazin

Iz Sinja je krenula, Sinju se uvijek vraća, a između toga stali su nova pjesma, finale popularnog showa, 24 kilograma manje i puno više sigurnosti u sebe. Iva Ajduković danas zvuči kao žena koja zna da se velike promjene ne događaju preko noći, ali kad dođu, čuju se u svakom tonu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Nekad i sad Naša bivša misica nakon životnih brodoloma nosi osmijeh na licu, svi pamte izbor na kojem se natjecala

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity S mišljenjem bujne Lidije u crvenom bikiniju složili su se svi pratitelji: ''Bez konkurencije...''

Pogledaji ovo Celebrity Vraća se Opća opasnost! Evo tko nastavlja priču jednog od najvoljenijih domaćih bendova

Pogledaji ovo Celebrity Splitska influencerica dirnula pratitelje videom punim uspomena za rođendan supruga