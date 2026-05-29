Vraća se Opća opasnost! Evo tko nastavlja priču jednog od najvoljenijih domaćih bendova

Godinu i pol dana nakon smrti Slavena Živanovića Žiže, grupa Opća opasnost vraća se na glazbenu scenu, a s njima dolaze i novi članovi.

Nakon gotovo godinu i pol dana tišine, bend Opća opasnost ponovno je pred publikom. Legendarni slavonski rockeri objavili su emotivno priopćenje u kojem su potvrdili povratak na scenu, predstavili novu postavu te najavili novo glazbeno poglavlje nakon jednog od najtežih razdoblja u svojoj dugoj karijeri.

Stanka je uslijedila nakon iznenadne smrti Slavena Živanovića Žiže, osnivača, vođe i jednog od zaštitnih znakova benda, čiji je odlazak duboko potresao članove sastava, ali i brojne obožavatelje diljem regije.

Opća opasnost

"Žiža je ostavio neizbrisiv i veliki trag u našim životima", poručili su članovi benda prisjećajući se čovjeka koji je desetljećima bio srce i pokretačka snaga Opće opasnosti.

U međuvremenu su dugogodišnji članovi Pero Galić i Branimir Jovanovac Bani krenuli svojim glazbenim putevima, a preostali članovi Igor, Šojka i Kameni odlučili su nastaviti priču benda koji već više od tri desetljeća zauzima posebno mjesto na regionalnoj rock sceni.

Kako bi otvorili novo poglavlje, predstavili su dvojicu novih članova. Na gitari se bendu pridružio Županjac Nenad Dumić Neno, dok je za mikrofon stao Zoran Mišić Zokz, glazbenik kojeg publika dobro poznaje još od nastupa u jednom pjevačkom natjecanju.

Zanimljivo, prije 15 godina Mišić i Opća opasnost objavili su duet "Tri rijeke".

Članovi benda ističu kako Neno i Zoki nisu zamjena za Žižu, Peru i Banija, već dio nove faze Opće opasnosti.

Slaven Živanović Žiža - 1

Slaven Živanović Žiža - 2

"U bend su unijeli novu energiju i ideje, kojima su dodatno oplemenili sve ono po čemu je Opća opasnost već odavno prepoznatljiva", poručili su.

Povratak su obilježili i objavom nove pjesme simboličnog naziva "Nebo iznad nas". Autorstvo potpisuju Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac, a članovi benda vjeruju da će pjesma pronaći put do srca njihove publike jednako snažno kao što je dirnula njih tijekom nastanka.

Posebno su zahvalili vjernim obožavateljima koji su im tijekom proteklih mjeseci pružali podršku i vjerovali da će se bend vratiti na pozornice.

Iako priznaju da je svaki novi početak izazovan, poručuju kako žele nastaviti njegovati nasljeđe koje su zajedno stvarali desetljećima.

"Gdje će nas odvesti ovo naše novo putovanje? Tko zna, hajdemo vidjeti. Zajedno", zaključili su članovi benda.

Za brojne ljubitelje domaćeg rocka ova vijest označava početak nove ere Opće opasnosti, benda koji je iza sebe ostavio bezvremenske hitove poput "Treba mi nešto jače od sna", "Jednom kad noć", "Uzalud sunce sja" i mnoge druge. Nakon razdoblja tuge i neizvjesnosti, čini se da je jedan od najpopularnijih hrvatskih rock sastava ponovno spreman za nove izazove.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.