Na treningu s reportekom Barbarom Štrbac: ''Potpuno sam se zaljubila u veslanje''

RePOrterku Dnevnika Nove TV Barbaru Štrbac NAvikli smo gledati kako nam sa zahtjevnih terena donosi najvažnije informacije. No, kada nije na poslu, Barbara je velika ljubiteljica sporta. Nedavno se vratila u Lijepu Našu nakon šestomjesečnog boravka u Oxfordu, gdje se zaljubila u još jedan sport. Što joj se to UVuklo pod kožu, otkrila je našem Luki Jurkijeviću.

Kada nije na malim ekranima, reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, svaki slobodni trenutak provodi u sportskom duhu. Skija, roni, jedri, jaše, planinari, a sada se, boraveći na Sveučilištu u Oxfordu, potpuno zaljubila u veslanje.

''Potpuno me obuzdalo. Ja sam to veslanje mislila probati jer to je kao ono Oxford thing to do, kao da stavim kvačicu na to, ali sam se potpuno zaljubila u veslanje''.

U obližnjoj teretani sasvim slučajno naletjela je na trening veslačke ekipe i pitala ih može li im se pridružiti kao potpuno neiskusan početnik. Odgovor je, na njezinu sreću, bio da!

Barbara Štrbac Foto: In Magazin

''Sviđa mi se što ima puno tehnike. Što nije to samo puka nekakva izdržljivost i snaga, naravno jest. Ali ima dosta sitnica na koje moraš paziti i kad to sve dobro odradiš i ti točno kad prvi put napraviš taj pokret onako kako treba, tebi točno lampica prosvijetli aha, to je to''.

S treninzima veslanja nastavila je odmah nakon povratka u Zagreb. Posao reporterke iznimno je stresan, pa joj upravo tjelesna aktivnost i vrijeme bez pametnog telefona pomažu da se opusti od užurbanog ritma.

''Jako je bitno ostati aktivan kroz život, ne samo kad si jako mlad, nego kasnije. A sve je teže, ovo što smo rekli, u nekakvom hektičnom ritmu kojeg imamo naći motivaciju''.

Barbara Štrbac Foto: In Magazin

Barbara je u Velikoj Britaniji boravila šest mjeseci, i to kao stipendistica na Reutersovu Institutu za istraživanje novinarstva u Oxfordu.

''Ono što smo mi radili zapravo cijelo vrijeme, svih šest mjeseci tamo, ja i moji kolege koji su zaista iz cijelog svijeta došli, mi smo se bavili svim aspektima novinarstva i svih mogućih kuteva, ali sama činjenica da smo se mi stvarno skupili iz svakog kutka planete, sa svih kontinenata, znači da svatko od nas ima različita iskustva, različita znanja koje smo dijelili jedni s drugima. Mislim da je to neprocijenjivo''.

Barbara Štrbac Foto: In Magazin

S kolegama koje je ondje upoznala i dalje se čuje gotovo svakodnevno. U ovom poslu, kaže, dragocjeno je imati kolege novinare u svakom kutku planeta. A Oxford ju je potpuno očarao!

''Prvo kao da ste u razgledanici, kao da gledate razglednicu. A onda kada ste malo dulje tamo onda shvatite da to nije razglednica, to je narnija. Kao da živite u Narniji, to nije stvaran svijet. U svaki kafić u koji uđete, deset ljudi čita knjigu. Mislim, to se ne može vidjeti, ja mislim, nigdje drugdje'', govori Barbara.

U taj se grad nakratko vraća u srpnju, kako bi podržala kolege na završnoj prezentaciji projekta. Do tada ćemo Barbaru i dalje gledati kako nam s terena donosi najvažnije informacije.

Barbara Štrbac Foto: In Magazin

''Ja generalno najbolje funkcioniram na nepredvidivim terenima. Dakle, nešto se desi potpuno neočekivano i ja sad odem tamo. Daj mi da sam u blatu, daj mi neki teški teren i ja tu funkcioniram puno bolje nego kad je sve onako salonski, fino i predvidivo''.

Barbara je u svojoj karijeri imala priliku izvještavati s najznačajnijih događaja u Hrvatskoj i inozemstvu. Na takvim je terenima, kaže, uvijek potrebno biti spreman na sve.

''Trebaš imati tu dozu snalažljivosti da se nekako navigiraš kroz sve te zavrzlame od dobivanja akreditacije do traženja pozicija, do traženja signala. Moraš imati milijun stvari odjednom u glavi, u nekoj imaginarnoj checklisti koju moraš ispuniti''.

Barbara Štrbac Foto: In Magazin

U budućnosti bi se, kaže, kao reporterka voljela uputiti i na Olimpijske igre!

