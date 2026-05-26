Laura Gnjatović krunu je predala novoj misici: ''Neka uživa u svakom trenutku, godina proleti''

Hrvatska je dobila novu Miss Universe. Antea Mršić naslijedila je Lauru Gnjatović i branit će boje Lijepe Naše u Portoriku. Dojmove s večeri pune glamura i ljepote donosi naš Dino Stošić.

Miss Universe Hrvatske za 2026. godinu je Antea Mršić!

Kakav je osjećaj?

''Nerealan. Nisam mogla vjerovati, iskreno. Ovo je stvarno nešto nevjerojatno i jako mi je drago'', rekla nam je Antea.

I tako su Anteini snovi postali stvarnost. Ona će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe, koji će se održati u studenom ove godine u Portoriku. A ovakvom ishodu večeri nije se nadala.

Galerija 2 2 2 2 2

Antea je tako naslijedila krunu Laure Gnjatović, a upravo joj je ona bila najveća potpora.

''Definitivno Laura Gnjatović, ona je bila tu s nama, generalno sa svima od prvog dana, davala savjete, govorila nam što da možda ne radimo, što smo neke radile, uključujući i mene. Stvarno je bila odličan mentor i jako sam zahvalna što je tu bila s nama cijelo ovo vrijeme''.

Miss Universe Foto: In Magazin

Miss Universe Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda jedan od braće zvijezde Nove TV? Već s 27 godina ostvario je veliki uspjeh!

Laura u šali dodaje da se teško odvaja od krune.

''Mrzim taj osjećaj trenutno, stvarno ga mrzim i ne bi ga više nikada ponovila. Baš govorim Mariji, kad sam se penjala uz pozornicu, imala sam osjećaj kao da idem primiti tu krunu, ono kao da ponavljam povijest, ali pošto sam je dala, bilo mi onako bezveze što se mene tiče, a što se nje tiče jako sam presretna'', iskrena je Laura.

Za dobru zabavu na izboru za Miss Universe pobrinuli su se Mia Dimšić, Sandi Cenov, Martin Kosovec i Nela Đinđić.

Miss Universe Foto: In Magazin

Miss Universe Foto: In Magazin

A prošlogodišnja Miss Universe dala je i savjet svojoj nasljednici.

''I poručila bih joj da vjeruje u sebe, da bude samopouzdana, samouvjerena i hrabra jer je čeka jedno prekrasno putovanje i htjela bi da uživa u svakom momentu koliko god je to moguće jer proleti ova godina, nismo ni svijesti koliko brzo'', zaključila je Laura.

Laurininim riječima pridružuje se i redakcija IN magazina pa Antei želimo mnogo sreće na svjetskoj pozornici Miss Universea.

Miss Universe Foto: In Magazin

Antea Mršić, Miss Universe Foto: In Magazin

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Trbušnjaci J. Lo glavna su tema interneta, nitko ne vjeruje da ima 56 godina

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Atraktivna Splićanka raspametila pratitelje, nedavno je slavila 50. rođendan: ''Kakva pozadina!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pismo iz mladosti otkrilo najveću želju princeze Diane: Jedna stvar uništila joj je snove

Pogledaji ovo Celebrity 20 godina ljubavi: Ljupka Gojić prisjetila se vjenčanja s proslavljenim nogometašem