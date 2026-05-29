Obiteljske rane nisu zacijelile: Još jedno dijete Brada Pitta distanciralo se od slavnog glumca

Maddox Jolie-Pitt podnio je zahtjev za uklanjanje prezimena Pitt iz svog imena, pridruživši se sestrama Shiloh, Zahari i Vivienne u distanciranju od oca Brada Pitta.

Obiteljski odnosi Brada Pitta i njegove djece iz braka s Angelinom Jolie ponovno su u središtu pozornosti nakon što je najstariji sin Maddox Jolie-Pitt podnio zahtjev za službeno uklanjanje prezimena Pitt iz svog imena.

Prema pisanju stranih medija, 24-godišnji Maddox, kojeg je Jolie posvojila iz Kambodže nakon snimanja filma "Tomb Raider", zatražio je da njegovo ime ubuduće glasi Maddox Chivan Jolie, a kao razlog naveo je osobne razloge. Time je postao još jedno od djece slavnog bivšeg para koje se distanciralo od očevog prezimena.

Maddox je prezime Pitt počeo neformalno izostavljati još ranije. U veljači ove godine u odjavnoj špici filma "Couture", koji je producirala Jolie, bio je naveden samo kao Maddox Jolie.

Ovaj potez dolazi nakon što je prošle godine i njegova sestra Shiloh službeno promijenila ime te uklonila prezime Pitt. Njihove sestre Zahara i Vivienne također su posljednjih godina u javnosti koristile samo prezime Jolie, a jedini koji još uvijek koristi prezime Pitt je sin Knox.

Odnos Pitta i djece već godinama je predmet medijskih napisa, osobito nakon burnog razvoda njega i Jolie. Njihov brak trajao je od 2014. do 2019. godine, no problemi su započeli mnogo ranije, nakon incidenta u privatnom zrakoplovu 2016. godine koji je postao jedna od ključnih točaka njihovog razlaza.

Angelina Jolie tada je tvrdila da je tijekom leta došlo do fizičkog i verbalnog sukoba između Pitta i članova obitelji, uključujući i Maddoxa, koji je tada imao 15 godina. Pitt je sve optužbe negirao, a FBI nakon istrage nije podigao nikakve optužnice protiv glumca.

Unatoč tome, izvori bliski obitelji godinama tvrde kako su odnosi između Pitta i dijela njegove djece ostali ozbiljno narušeni. Posebno se isticalo da je upravo Maddox među djecom koja su se najviše udaljila od slavnog glumca.

Maddox je prvo dijete koje je Angelina Jolie posvojila još 2002. godine iz sirotišta u Kambodži. Nakon što je započela vezu s Bradom Pittom, glumac ga je i službeno posvojio.

Osim Maddoxa, bivši supružnici imaju još petero djece — Paxa, Zaharu, Shiloh te blizance Knoxa i Vivienne. Posljednjih godina sve se češće govori o podjelama unutar obitelji, a Maddoxov zahtjev za promjenom imena mnogi vide kao još jedan znak koliko su odnosi između Brada Pitta i njegove djece i dalje daleko od pomirenja.

I dok izvori bliski Pittu tvrde da glumac i dalje želi obnoviti odnos sa svojom djecom, potez njegovog najstarijeg sina pokazuje da obiteljske rane još uvijek nisu zacijelile.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.