Ovakvu ju pamtimo, sad je ne bi prepoznali! Nakon 11 godina zvijezda kultnih filmova stala pred kamere

Nakon više od desetljeća izbivanja s crvenih tepiha, Joan Cusack ponovno je privukla pozornost javnosti.

Poznata glumica pojavila se na londonskoj premijeri filma ''Toy Story 5'', čime je zabilježila svoj prvi veliki javni izlazak nakon čak 11 godina. Na događanju održanom u prestižnom kinu Odeon Luxe Leicester Square 63-godišnja zvijezda pokazala je da bez problema može konkurirati mnogo mlađim kolegicama kada je riječ o stilu i eleganciji.

Cusack je za ovu priliku odabrala besprijekornu kombinaciju klasične bijele košulje i duge crne suknje visokog struka koja je pratila liniju tijela i završavala efektnim šlepom. Cjelokupni izgled upotpunila je upečatljivim crnim naočalama, diskretnim nakitom i srebrnim satom, dok je kosu nosila u svojoj prepoznatljivoj kratkoj bob frizuri sa šiškama.

Na premijeri se družila s kolegama iz omiljene Pixarove franšize, uključujući Toma Hanksa, Tima Allena, Gretu Lee i Tonyja Halea, a fotografima je pozirala i sa suprugom Richardom Burkeom, s kojim je u braku od 1996. godine.

U novom nastavku animiranog hita Cusack ponovno posuđuje glas omiljenoj kaubojki Jessie, jednom od najpopularnijih likova iz serijala.

Iako je tijekom karijere ostvarila brojne zapažene uloge te zaradila dvije nominacije za Oscara za filmove ''Working Girl'' i ''In & Out'', posljednjih godina svjesno se povukla iz holivudskog života. Sa suprugom i obitelji živi u Chicagu, gdje vodi mirniji život daleko od reflektora. Vlasnica je trgovine za uređenje doma i poklone Judy Maxwell Home u Chicagu.

Mnogi Joan Cusack pamte i po ulozi Peggy Flemming u hit-romantičnoj komediji ''Odbjegla nevjesta'' iz 1999. godine, u kojoj je glumila najbolju prijateljicu lika Julije Roberts. Film je tada ponovno spojio Roberts i Richarda Gerea, jedan od najomiljenijih filmskih parova 90-ih.

Njezin povratak na crveni tepih izazvao je veliko oduševljenje među obožavateljima, a mnogi su se složili da Joan danas izgleda jednako šarmantno i autentično kao i u vrijeme najveće slave.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



