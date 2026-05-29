Oženio se naš Vatreni! Lijepa mladenka objavila je prvu fotografiju

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić i njegova dugogodišnja partnerica Nikolina Perković izrekli su sudbonosno da i svoju ljubav okrunili brakom.

Sretne vijesti otkrile su fotografije s vjenčanja koje su osvanule na društvenim mrežama, a mladenci nisu skrivali osmijehe dok su pozirali okruženi obitelji i prijateljima.

Martin Erlić i Nikolina Perković Foto: Instagram Screenshot

Za posebnu prigodu Nikolina je zablistala u elegantnoj vjenčanici s čipkastim velom, dok je Erlić odabrao klasično crno odijelo. Sudeći prema fotografijama, ceremonija je bila ispunjena emocijama, a mladenci su radosne trenutke podijelili s najbližima.

Na ceremoniji je bila i Albina Grčić, koja je također na fotografiji.

Vjenčanje se održalo uoči reprezentativnih obveza i priprema hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo, a Erlić je za svoj veliki dan dobio posebno odobrenje izbornika Zlatka Dalića. Naime, branič Vatrenih ranije je otkrio kako je na vrijeme razgovarao s vodstvom reprezentacije kako bi uskladio datum vjenčanja s pripremama.

"Razgovarao sam s Ivom Olivari da vidim kada počinju pripreme za SP. Ako pripreme krenu ranije, nije problem da izostanem jedan dan na početku, bitno je da je sve u dogovoru s izbornikom", izjavio je Erlić ranije za medije. Dalić je njegov profesionalan pristup istaknuo kao primjer ostalim reprezentativcima, naglasivši kako je nogometaš čak godinu dana unaprijed planirao termin vjenčanja.

Ljubavna priča Martina i Nikoline traje već godinama, a javnost je za njihovu vezu doznala početkom 2024. godine. Zaruke su objavili u lipnju 2025. godine romantičnom objavom na društvenim mrežama uz poruku "Zauvijek počinje sada".

Dok se Vatreni pripremaju za nove izazove na svjetskoj nogometnoj sceni, Martin Erlić u reprezentativni kamp vraća se s još jednim razlogom za slavlje – od sada i službeno kao suprug svoje Nikoline.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.