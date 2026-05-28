Tko je pjevačica koja čita Bibliju i preko noći je postala nova senzacija?

Od djevojke iz male sredine u Alabami Ella Langley postala je jedna od najvećih novih country-zvijezda zahvaljujući viralnim hitovima, TikToku i sirovom glazbenom stilu.

Ella Langley posljednjih je godinu dana postala jedno od najtraženijih novih imena američke country-scene, a njezin nagli uspon mnogi uspoređuju s eksplozijom popularnosti Morgana Wallena i Lainey Wilson.

Pjevačica prepoznatljivog južnjačkog naglaska, sirove energije i rokerskog imidža danas puni koncertne dvorane, dominira TikTokom i osvaja Billboardove ljestvice, dok fanovi tvrde da je upravo ona novo lice modernog countryja.

Rođena kao Elizabeth Camille Langley 1999. godine u Hope Hullu u Alabami, odrasla je na obiteljskoj farmi u vrlo religioznoj baptističkoj obitelji. Djetinjstvo joj je bilo obilježeno crkvom, glazbom i životom u maloj zajednici južnjačke Amerike. Kasnije je otvoreno govorila kako je odrasla uz country, južnjački rock i gospel, a prve pjesme počela je pisati još kao tinejdžerica.

Glazba je u njezinoj obitelji bila svakodnevica. Djed joj je svirao instrumente po sluhu, a Ella je već kao djevojčica pjevala u crkvi. U jednom intervjuu priznala je da je čak naučila čitati pjevajući crkvene pjesmarice.

Tijekom srednje škole počela je svirati gitaru, a nakon kratkog studiranja odlučila se potpuno posvetiti glazbi. Preselila se u Nashville 2019. godine i ondje nastupala po manjim barovima i kantautorskim večerima, pokušavajući se probiti na sceni. U početku je objavljivala vlastite pjesme i obrade na društvenim mrežama, posebno TikToku i Instagramu, gdje je vrlo brzo stekla veliku bazu pratitelja.

Upravo ju je popularnost na internetu dovela do prvog ozbiljnog diskografskog ugovora. Godine 2021. potpisala je ugovor s tvrtkom Sony Music Publishing Nashville, a ubrzo potom i sa Sony Nashvilleom i Columbijom. Industrija ju je odmah prepoznala kao novu outlaw country-zvijezdu koja kombinira klasični country s rokerskim zvukom i sirovim emocijama.

Prvi veći proboj ostvarila je pjesmom "Country Boy's Dream Girl", no prava eksplozija dogodila se s duetom "You Look Like You Love Me", koji je snimila s Rileyjem Greenom. Pjesma je postala viralna na TikToku, skupila milijune streamova i pretvorila Ellu u jedno od najtraženijih novih imena country-glazbe.

Nakon toga uslijedio je album "Hungover", a zatim i golemi uspjeh pjesme "Choosin' Texas", koja je 2026. godine postala jedan od najvećih country-hitova godine. Ella je zahvaljujući toj pjesmi ušla u povijest kao jedna od rijetkih country-izvođačica koja je istovremeno dominirala ljestvicama Billboard Hot 100, Hot Country Songs i Country Airplay.

Njezina popularnost dodatno je eksplodirala zahvaljujući društvenim mrežama i imidžu opasne country-djevojke. Fanovi je vole zbog direktnosti, iskrenih tekstova i energičnih nastupa, a mnogi je uspoređuju s mladom Mirandom Lambert i Stevie Nicks. Ella je i sama više puta rekla da su upravo njih dvije među njezinim najvećim uzorima.

Privatni život uglavnom skriva od javnosti, iako se posljednjih godina često nagađalo o njezinoj povezanosti s Rileyjem Greenom. Njihova kemija na pozornici i zajedničke pjesme izazvale su brojne glasine o vezi, no ni jedno od njih nikada nije službeno potvrdilo romansu.

Ipak, uz popularnost su stigle i kontroverze. Dio javnosti kritizirao je njezin provokativniji imidž i nastupe, posebno nakon viralnih videa na TikToku s turneje na kojima je nastupala u prozirnim outfitima. Konzervativniji dio country-publike smatra da se previše oslanja na društvene mreže i seksualizirani imidž, dok je fanovi brane tvrdeći da upravo ruši zastarjele stereotipe o ženama u country-glazbi. S druge strane, prijepore je izazvao i njezin nastup na festivalu Rock The Country u organizaciji Kid Rocka, velikog pristaše Donalda Trumpa.

Ella je otvoreno govorila i o mentalnom zdravlju, depresiji i sindromu varalice, priznajući da joj je nagla slava donijela velik pritisak. Često ističe i svoju vjeru te govori kako joj upravo obitelj i religija pomažu nositi se s uspjehom i kritikama.

Danas Ella Langley slovi za jednu od najvećih novih zvijezda američke glazbene industrije. Nakon osvajanja nekoliko ACM nagrada i rasprodanih turneja, mnogi vjeruju da je tek na početku karijere koja bi je mogla pretvoriti u jedno od najvećih ženskih imena country-scene nove generacije.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.