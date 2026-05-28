Znate li kako izgleda Žerina supruga? Pred kamerama se pojavila samo jednom

Dražen Žerić Žera već desetljećima osvaja publiku hitovima Crvene jabuke, no dok je njegov glazbeni život otvorena knjiga, privatni uspješno skriva od očiju javnosti.

Dražen Žerić Žera privatni život uspješno drži daleko od reflektora. Iako ga obožavateljice prate još od osamdesetih, Žera rijetko govori o svojoj obitelji, koju smatra svojom sigurnom zonom.

Glazbenik je već 17 godina u sretnom braku sa suprugom Barbarom, koja je od njega mlađa 24 godine. Njihova ljubavna priča traje daleko od očiju javnosti, a upravo je diskrecija jedan od razloga zbog kojeg njihov odnos uspijeva tijekom godina. Barbara se pred kamerama pojavila tek jednom, i to 2024. godine na koncertu Crvene jabuke povodom 40. rođendana benda.

Njihovo vjenčanje bilo je potpuno drugačije od estradnih spektakala na kakve smo navikli. Na intimnoj ceremoniji 2008. godine okupilo se svega dvadesetak najbližih prijatelja i članova obitelji, a sudbonosno da izrekli su na brodu u blizini Šolte. Romantična atmosfera, more i najbliži ljudi bili su sve što im je trebalo za savršen početak zajedničkog života.

''To je bio jedan romantičan brodić... Ja sam se bio preselio u Split kad je ona počela studirati. Onako, sve u tajnosti, i onda smo odlučili tamo i vjenčati se, ne u Splitu, nego smo mi išli okićenim brodićem na Šoltu. Bilo je prekrasno, malo nas je bilo, 15-ak, 20-ak ljudi je stalo na brod. Ma, romantika čista, more, galeb...'' prisjetio se Žera jednom za IN magazin.

Kad su se on i supruga vjenčali, Žera je imao već 44 godine.

''Već sam prestao vjerovati da ću pronaći pravu osobu, a ona se pojavila kad sam se najmanje nadao. Ali sam tek poslije dva mjeseca saznao da je od mene mlađa 24 godine! Na kraju sam rekao: 'U redu, glavno da je punoljetna i da je sve u zakonskim okvirima'", izjavio je Žera svojevremeno.

Inače, par je u sretnom braku dobio kćeri blizanke Petru i Mareu, a kako one izgledaju, pogledajte OVDJE.

"To je taj odnos otac i kćeri, meni mogu raditi što god žele, ali Barbari ne mogu, ona je tu ta koja drži vagu za mjerenje", priznao je jednom.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



