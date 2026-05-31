Tko je novi frontmen Opće opasnosti? S njima je prije 15 godina snimio hit-pjesmu

Opća opasnost napokon je otkrila ime novog frontmena. Riječ je o Zoranu Mišiću, pjevaču kojeg je domaća publika upoznala kroz domaći show, a koji sada preuzima jednu od najzahtjevnijih uloga na domaćoj rock sceni.

Nakon mjeseci neizvjesnosti i brojnih nagađanja o budućnosti jednog od najpoznatijih hrvatskih rock bendova, stigla je vijest koja je iznenadila domaću glazbenu scenu – Opća opasnost vraća se na pozornice, a novi frontmen benda postao je Zoran Mišić.

Povratak benda dolazi nakon teškog razdoblja obilježenog smrću osnivača i gitarista Slavena Živanovića Žiže te odlaska dugogodišnjeg pjevača Pere Galića u solo vode.

Preostali članovi benda odlučili su nastaviti dalje, a novo poglavlje započinju s osvježenom postavom i novim singlom ''Nebo iznad nas''.

Za mnoge ljubitelje domaćeg rocka ime Zorana Mišića nije nepoznato. Široj javnosti predstavio se 2009. godine kao finalist popularnog glazbenog showa ''Hrvatska traži zvijezdu'', gdje je osvojio simpatije publike snažnim rock vokalom i energičnim nastupima. Tijekom godina gradio je samostalnu karijeru, objavljivao autorske pjesme te ostao vjeran rock izričaju koji ga je i proslavio.

U službenoj objavi benda predstavljen je kao Valpovčanin Zoran Mišić Zokz, a članovi Opće opasnosti istaknuli su kako su upravo on i novi gitarist Nenad Dujmić Neno unijeli svježu energiju i nove ideje u bend. Naglasili su i kako novi članovi nisu zamjena za glazbenike koji su obilježili povijest benda, već dio nove ere Opće opasnosti.

Zanimljivo, prije 15 godina Mišić i Opća opasnost objavili su duet "Tri rijeke", a njegov singl ''Gdje si sad'' iz 2011. još se vrti na radijskim postajama.

Zoran je posljednjih godina karijeru odlučio graditi izvan Hrvatske i živi u Njemačkoj, gdje nastupa s bendovima Bad Rain i Endeffect.

U međuvremenu se oženio i dobio dvoje djece, a riješio se i duge kose kose.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



