Koji je to naš glumac ovako zaokupio pažnju Martine Stjepanović Meter?

Emotivna izvedba pjesme Besame Mucho u finalu showa Tvoje lice zvuči poznato potpuno je osvojila žiri, a pojedini članovi nisu uspjeli sakriti suze nakon Lovrine transformacije u Andreu Bocellija. Njegov smiren i minimalistički nastup mnogi su odmah izdvojili kao jedan od najposebnijih trenutaka velikog finala.

Lovro Juraga u finalu showa Tvoje lice zvuči poznato priredio je jedan od najemotivnijih i najnježnijih nastupa večeri transformacijom u Andreu Bocellija i izvedbom pjesme Besame Mucho.

Njegov minimalistički nastup, bez velikih pokreta i pretjerane dramatike, potpuno je osvojio žiri koji nije skrivao emocije nakon izvedbe. Upravo ta smirenost i suptilnost ostavile su najjači dojam, a Martina Stjepanović Meter bila je vidno dirnuta.

''Treći put sam večeras na rubu suza. Lovro, hvala ti od srca. Toliko si predivan i talentiran da je to predivno za doživjeti'', poručila mu je Martina, istaknuvši kako ju je posebno fasciniralo to što se tijekom nastupa “lišio svega” — pokreta, pogleda i velikih gesti — te upravo tako stvorio emociju i ljepotu “veću od života”.

Goran Navojec pohvalio je način na koji je iz nečeg vrlo jednostavnog uspio izvući snažnu emociju.

Lovro Juraga kao Andrea Bocelli Foto: Nova TV

“Iz nečeg toliko minimalističkog izvući nešto toliko emotivno i plemenito zaista je posebno. Ponosni smo na tebe i jako mi je drago što si bio dio ovog showa”, rekao je glumac.

Posebno emotivan bio je i Mario Roth, koji je priznao da mu nitko tijekom tri sezone showa dosad nije izmamio suze.

''Večeras si mi izmamio suze zbog ljepote tvog vokala, tvoje glume i talenta. Ti si stvoren za Broadway'', poručio je Lovri, dodajući kako bi volio da njegov talent dobije priliku i na svjetskoj sceni.

Enis Bešlagić nije komentirao samo nastup, već i Lovrin karakter i način na koji se nosio kroz cijelu sezonu.

''Kad ti kolege s iskustvom odaju ovakvo poštovanje, to je najveća sreća. Na svim intervjuima i kroz cijeli show uvijek si imao mjeru i kulturu. To se nosi iz kuće'', rekao je Enis i zahvalio njegovim roditeljima na odgoju koji je, kako je rekao, vidljiv u svakom njegovom nastupu i ponašanju.

Publika je Lovrinu transformaciju nagradila velikim pljeskom, a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima gledatelja koji su njegov nastup proglasili jednim od najljepših trenutaka finalne emisije.

