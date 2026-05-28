Što je to čak i Gorana Navojca dovelo do suza?

Emotivna izvedba pjesme Mon Amour obilježila je veliko finale showa Tvoje lice zvuči poznato, a članovi žirija nisu skrivali koliko ih je David Amaro dirnuo svojim nastupom. Tijekom izvedbe zasuzili su i Mario Roth, Enis Bešlagić i Goran Navojec, dok je publika na kraju ustala na noge i nagradila ga dugim pljeskom.

David Amaro u finalu showa Tvoje lice zvuči poznato priredio je jedan od najemotivnijih nastupa večeri izvedbom pjesme Mon Amour Slimanea, a atmosfera u studiju nakon njegove transformacije bila je gotovo nestvarna.

Od prvih stihova bilo je jasno da publiku i žiri čeka poseban trenutak. David je na pozornicu donio snažnu emociju, potpunu ogoljenost i vokalnu izvedbu koja je mnoge ostavila bez riječi, a tijekom nastupa emocije nisu uspjeli sakriti ni članovi žirija. Goran Navojec i Enis Bešlagić zasuzili su već tijekom izvedbe, dok je ostatak žirija vidno dirnuto pratio svaki trenutak nastupa.

Na samom kraju studij je eruptirao — publika i žiri ustali su na noge i dugim pljeskom nagradili Davida za izvedbu koja je obilježila finale.

David Amaro kao Slimane Foto: Nova TV

''Ovo je stvarno bilo spektakularno, na svaki mogući način. Toliko moćno, emotivno, neopisivo, fenomenalno'', rekao je Goran Navojec, koji nije skrivao koliko ga je nastup pogodio.

Mario Roth istaknuo je kako je upravo ovom pjesmom David pokazao puni raskoš svog vokala.

''Navikao sam da sjajno pjevaš, ali mislim da je tvoj glas tek u ovoj pjesmi došao do punog sjaja. Pokazao si koliko je tvoj vokal velik i koliko savršeno barataš dinamikom'', poručio mu je.

Martina Stjepanović Meter naglasila je kako je upravo iskrenost bila ono što je njegov nastup učinilo posebnim.

''U finalima često gledamo velike nastupe, ali ova ogoljenost, istina, snaga i moć koju si pokazao bile su čarobne'', rekla je.

Enis Bešlagić zaključio je kako je David tijekom cijele sezone pokazivao koliko je “očekivano neočekivan”, ali da je upravo u finalu dao apsolutno sve od sebe.

''Sad si sve svoje kapacitete prosuo na scenu — emotivne i tehničke. Poslije ovoga ljudi će te shvatiti ozbiljno'', poručio mu je.

Davidov nastup vrlo brzo preplavio je društvene mreže, a gledatelji su ga već proglasili jednim od najupečatljivijih trenutaka ove sezone showa.

