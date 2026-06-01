Samo jedan poljubac bio je dovoljan da opet rasplamsa interes za najtajanstveniji par

Keanu Reeves i Alexandra Grant na gala večeri u Los Angelesu pokazali su rijedak trenutak nježnosti pred kamerama. Dugogodišnji partneri još su jednom potvrdili koliko su povezani, a umjetnica je otkrila i kako je ljubav s poznatim glumcem promijenila njezin stvaralački rad.

Keanu Reeves i Alexandra Grant ponovno su pokazali zašto ih mnogi smatraju jednim od najskladnijih parova Hollywooda.

Na ovogodišnjoj MOCA Gala večeri u Los Angelesu pažnju okupljenih privukli su nježnim poljupcem i toplim pogledima koje su razmjenjivali pred fotografima, potvrdivši da njihova ljubavna priča i dalje traje jednakim intenzitetom kao i na samom početku.

Poznati glumac i uspješna vizualna umjetnica zajedno su stigli na prestižnu gala večer Muzeja suvremene umjetnosti (MOCA), održanu u prostoru The Geffen Contemporary u četvrti Little Tokyo. Dok je Grant zablistala u elegantnoj plavoj haljini, Reeves je ostao vjeran svom prepoznatljivom klasičnom stilu u tamnom odijelu. No, više od njihovih modnih izdanja, pažnju su privukli trenuci nježnosti koje nisu skrivali pred okupljenima.

Tijekom događaja osvrnuli su se i na to kako je njihova veza utjecala na njihov kreativni rad. Na pitanje je li Alexandra žena koju je lako voljeti, Reeves je bez oklijevanja odgovorio potvrdno. Umjetnica je pritom priznala da se njezin rad promijenio otkako je u vezi s glumcem.

''Sve su slike na neki način autobiografske. Možda to nije uvijek očito, ali mogu reći da su moje slike postale sretnije'', rekla je Grant, dodajući kako je teško zanijekati da ljubav ima pozitivan utjecaj na njezino stvaralaštvo.

Njihova priča započela je puno prije nego što su postali par.

Upoznali su se kroz zajednički umjetnički projekt kada je Reeves napisao knjigu Ode to Happiness, a Grant je izradila ilustracije. Suradnja je s vremenom prerasla u prijateljstvo, a potom i u ljubavnu vezu. Zajedno su pokrenuli i vlastitu izdavačku kuću, a svoju su romansu javno potvrdili 2019. godine.

Od tada se rijetko pojavljuju u središtu medijske pozornosti, no svaki njihov zajednički izlazak izazove veliko zanimanje javnosti. Za razliku od brojnih holivudskih parova, njihova veza temelji se na privatnosti, međusobnom poštovanju i zajedničkoj ljubavi prema umjetnosti.

Upravo je umjetnost bila razlog njihova dolaska na MOCA Galu. Grant je istaknula kako joj je ovaj muzej posebno važan jer je ondje još 2007. godine imala svoju prvu samostalnu izložbu. Oboje su naglasili koliko im je važno podržavati umjetnike i institucije koje promiču kulturu.

Samo nekoliko dana prije gala večeri Grant je govorila i o tome kako ona i Reeves uspijevaju uskladiti privatni život i karijere. Kao ključ uspjeha njihove veze navela je međusobno poštovanje i razumijevanje kreativnog procesa.

''Kada je Keanu potpuno posvećen ulozi, poštujem njegov rad i prostor koji mu je potreban. Isto vrijedi i za mene kada stvaram. Oboje razumijemo što znači biti potpuno predan projektu'', objasnila je umjetnica.

Fotografije s MOCA Gale još su jednom pokazale da su Keanu Reeves i Alexandra Grant pronašli ravnotežu između ljubavi, privatnosti i zajedničkih interesa. A poljubac koji su podijelili pred kamerama bio je najbolji dokaz koliko su povezani i nakon godina zajedničkog života.

