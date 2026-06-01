Godinama je skrivao da je gej: Kako je brat Michaela Schumachera otkrio tajnu koja je odjeknula svijetom?

Ralf Schumacher nakon uspješne karijere i života obilježenog usporedbama s legendarnim bratom Michaelom Schumacherom pronašao je novu sreću u braku s partnerom Étienneom Bousquet-Cassagneom te danas radi kao televizijski komentator i mentor mladim vozačima.

Dok svijet Formule 1 i dalje s velikim zanimanjem prati obitelj Schumacher, posljednjih dana pažnju javnosti privukla je velika životna prekretnica Ralfa Schumachera.

Nekadašnji vozač Formule 1 i mlađi brat legendarnog Michaela Schumachera oženio se svojim partnerom Étienneom Bousquet-Cassagneom na raskošnoj ceremoniji u Saint-Tropezu, manje od dvije godine nakon što je javno otkrio da je homoseksualac.

Vjenčanje je održano na francuskoj rivijeri pred više od stotinu uzvanika, a među gostima bio je i njegov sin David Schumacher, koji je imao posebnu ulogu na ceremoniji.

No iza glamuroznog slavlja krije se životna priča obilježena sportskim pritiskom, uspjesima, usporedbama s jednim od najvećih vozača svih vremena i velikim osobnim promjenama.

Rođen je 30. lipnja 1975. godine u njemačkom Hürthu kao mlađi brat Michaela Schumachera. Odrastali su u skromnim uvjetima, a ljubav prema automobilizmu razvili su još kao djeca zahvaljujući ocu Rolfu, koji je radio na karting-stazi.

Braća su gotovo od najranijih dana bila nerazdvojna. Michael je prvi krenuo graditi karijeru u motosportu, a Ralf je vrlo brzo krenuo njegovim stopama. Karting je vozio već s tri godine, a talent koji je pokazivao odmalena jasno je nagovještavao da Schumacherovo prezime neće ostati vezano samo za jednog vozača.

Nakon uspješnih sezona u kartingu i njemačkoj Formuli 3, Ralf je nastavio napredovati u juniorskim kategorijama. Posebno se istaknuo u japanskoj Formuli Nippon, što mu je otvorilo vrata Formule 1.

Debi u najjačem automobilističkom natjecanju svijeta imao je 1997. godine za momčad Jordan. Već u prvoj sezoni pokazao je potencijal, a dvije godine kasnije prešao je u Williams, gdje je ostvario najveće uspjehe karijere.

Iako nikada nije dosegnuo bratovu razinu dominacije, Ralf Schumacher ostvario je vrlo respektabilnu karijeru. Tijekom jedanaest sezona u Formuli 1 upisao je šest pobjeda, 27 plasmana na postolje i šest osvojenih pole positiona.

Najuspješnije razdoblje bilo mu je između 2001. i 2003. godine kada je bio među najkonkurentnijim vozačima prvenstva te redovito pobjeđivao najveća imena tog vremena.

Ipak, cijelu karijeru pratila ga je usporedba sa sedmerostrukim svjetskim prvakom Michaelom Schumacherom. Unatoč tome, braća su ispisala povijest Formule 1 kao jedina braća koja su pobjeđivala na utrkama Svjetskog prvenstva.

Nakon razdoblja u Williamsu, Ralf je 2005. godine prešao u Toyotu, no rezultati više nisu bili na razini prethodnih sezona. Posljednju utrku u Formuli 1 odvozio je 2007. godine, nakon čega je pokušao pronaći novu priliku u drugim momčadima, ali bez uspjeha.

Karijeru je nastavio u njemačkom DTM prvenstvu, gdje je vozio do 2012. godine prije nego što je službeno završio profesionalnu vozačku karijeru.

Ralf se 2001. godine oženio Corom Schumacher, s kojom je iste godine dobio sina Davida. Njihov brak godinama je bio pod povećalom njemačkih medija, a razveli su se 2015. godine nakon dugotrajnih nesuglasica i medijskih prepucavanja.

Njihov sin David krenuo je očevim stopama te se također profesionalno bavi automobilizmom. Posljednjih godina nastupa u različitim trkačkim serijama i smatra se jednim od najpoznatijih mladih vozača iz obitelji Schumacher.

Veliku pozornost javnosti Ralf je ponovno privukao 2024. godine kada je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svojim partnerom Étienneom Bousquet-Cassagneom i time javno otkrio da je homoseksualac.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije jer je postao jedan od najpoznatijih vozača u povijesti Formule 1 koji je javno progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji. Podršku su mu tada pružili brojni ljudi iz svijeta automobilizma, uključujući Lewisa Hamiltona, koji je istaknuo važnost vidljivosti i inkluzije u sportu.

Ralf i Étienne zajedno su od 2022. godine, a zaruke su objavili početkom 2026. godine. Samo nekoliko mjeseci kasnije svoju su vezu okrunili brakom na luksuznom trodnevnom slavlju u Saint-Tropezu.

Njihova ljubavna priča posljednjih je mjeseci bila u fokusu europskih medija, a pratila ju je čak i televizijska dokumentarna serija koja prikazuje pripreme za vjenčanje i njihov zajednički život.

Iako se povukao iz aktivnog utrkivanja, Ralf Schumacher nikada nije napustio svijet Formule 1. Danas radi kao stručni komentator i analitičar za Sky Deutschland, gdje redovito prati utrke i komentira događanja u prvenstvu.

Osim toga, uključen je u razvoj mladih vozača i različite projekte povezane s motosportom, a povremeno se pojavljuje i na utrkama zajedno sa sinom Davidom.

Iako će za mnoge uvijek ostati Michaelov mlađi brat, Ralf Schumacher tijekom godina uspio je izgraditi vlastiti identitet – kao uspješan vozač, otac, televizijski komentator i čovjek koji je tek u kasnijoj životnoj dobi odlučio javno živjeti potpuno iskreno. Danas, nakon novog vjenčanja i velikih osobnih promjena, čini se da je pronašao mir koji je godinama tražio daleko od trkaćih staza.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.