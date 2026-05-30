Glumac koji izgleda isto kao prije 30 godina otkrio tajnu mladolikog izgleda

Paul Rudd odbacio je nagađanja da koristi botoks te otkrio da svoj mladolik izgled ponajviše zahvaljuje kvalitetnom snu, zdravoj prehrani, redovitoj tjelovježbi i korištenju kreme sa zaštitnim faktorom.

Gostujući u podcastu Therapuss, glumac je odgovorio na često pitanje koristi li botoks kako bi zadržao lice bez bora.

"Ne. Pogledajte moje lice", rekao je Rudd, pritom namjerno praveći izražajne grimase kako bi pokazao da mu lice nije ukočeno zbog estetskih zahvata.

Voditelj Jake Shane primijetio je da se glumac gotovo nimalo nije promijenio otkako se proslavio sredinom 1990-ih, no Rudd se s time nije složio.

"Starim i ja. Lijepo je što to kažeš, ali stvarno starim", odgovorio je.

Njegov komentar dolazi nekoliko tjedana nakon što su ga obožavatelji na društvenim mrežama u šali nazvali "vampirom" jer i dalje izgleda gotovo jednako kao na početku karijere.

Rudd je i ranije govorio o svojim navikama te isticao da je kvalitetan san važniji od prehrane i tjelovježbe.

"Ljudi me pitaju mogu li im poslati svoj plan prehrane, koliko puta tjedno vježbam, pijem li alkohol ili jedem ugljikohidrate. Najvažniji dio treninga je san", rekao je za Men's Health 2023. godine.

Dodao je da mnogi rade pogrešku kada žrtvuju san zbog treninga.

"Najvažniji dio treninga je san. Prvo san, zatim prehrana. Onda utezi, pa kardio."

Glumac je kroz godine više puta naglasio da ne vjeruje u čudesne trikove za mladolik izgled, a kada je riječ o njezi kože, godinama koristi zaštitni faktor.

"Veliki sam zagovornik krema sa zaštitnim faktorom. Ne nosim ih zbog bora, nego zato što ne želim dobiti rak kože", rekao je za InStyle.

Za ulogu "Ant-Mana" prošao je i kroz strogi režim prehrane te je jednom prilikom priznao da gotovo godinu dana nije jeo ništa osim strogo kontroliranih obroka. Njegova prehrana uglavnom se temelji na proteinima, jajima, povrću i lososu, a kaže da je s godinama naučio bolje slušati potrebe vlastitog tijela.

"Počeo sam trenirati i jesti kao sportaš – bez šećera, bez alkohola, samo proteini i povrće. To mi je potpuno promijenilo život i iznenadilo me koliko mi takav način života odgovara", zaključio je.

