Tko je bujna ljepotica s plaže čiji su svaki korak neumorno pratili paparazzi?

Američka DJ-ica, manekenka i influencerica Xandra Pohl ponovno je završila u središtu pozornosti tijekom fotografiranja na plaži u Miamiju.

Atraktivna plavuša pozirala je u oskudnom crveno-bijelom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru, a fotografi su je snimili dok je trčala po pijesku i uživala uz more.

Xandra je pred objektivima djelovala opušteno i nasmijano, potvrdivši zašto posljednjih godina slovi za jedno od najzapaženijih novih lica američke modne i lifestyle scene.

Ovo joj nije prvi angažman za poznati Sports Illustrated Swimsuit. Nakon što je 2023. godine privukla pažnju na njihovoj modnoj pisti, godinu dana kasnije ostvarila je i svoj debi u slavnom izdanju kupaćih kostima. Ove se godine ponovno našla pred kamerama u Miamiju.

Xandra Pohl rođena je u Cincinnatiju u američkoj saveznoj državi Ohio, a široj javnosti postala je poznata zahvaljujući društvenim mrežama, gdje je stekla milijune pratitelja objavljujući sadržaj iz svakodnevnog života, putovanja i DJ nastupa.

Studirala je na Sveučilištu Miami, gdje je paralelno gradila karijeru DJ-ice. Danas nastupa na brojnim festivalima, ekskluzivnim događanjima i klubovima diljem SAD-a, a sve češće surađuje i s velikim modnim brendovima.

Osim glazbe, uspješno gradi i manekensku karijeru, a angažman za Sports Illustrated Swimsuit smatra se jednim od najvećih uspjeha dosad.

Xandra privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, iako povremeno na društvenim mrežama dijeli trenutke s prijateljima i obitelji. Posljednjih godina povezivali su je s nekoliko poznatih osoba iz sportskog i zabavnog svijeta, no rijetko javno govori o ljubavnim vezama.

U intervjuima je isticala kako joj je trenutačno najveći fokus na karijeri, glazbi i projektima koje razvija, zbog čega je postala jedna od najprepoznatljivijih mladih influencerica i DJ-ica u Americi.

