Sjećate li se Bree iz Kućanica? Objavila je fotografiju nakon godina izbivanja iz javnosti

Marcia Cross, zvijezda serija Melrose Place i Kućanice, iznenadila je obožavatelje rijetkim selfiejem na Instagramu.

64-godišnja holivudska glumica posljednjih se godina rijetko pojavljuje na društvenim mrežama, baš kao što se sve manje pojavljuje i u novim glumačkim projektima.

Crvenokosa ljepotica proslavila se u nekim od najpopularnijih televizijskih serija 1990-ih i ranih 2000-ih godina. Karijeru je započela u sapunicama poput "The Edge of Night", "Another World" i "One Life to Live", a potom je dobila ulogu u popularnoj seriji "Knots Landing".

Pravi uspjeh ostvarila je kada je utjelovila manipulativnu liječnicu Kimberly Shaw u hit-seriji "Melrose Place". U toj je ulozi glumila od 1992. do 1997. godine, a dijelila je ekran s Heather Locklear i Jackom Wagnerom.

Nakon toga uslijedio je još jedan veliki televizijski hit - Kućanice ("Desperate Housewives"), u kojem je od 2004. do 2012. igrala Bree Van de Kamp uz Teri Hatcher i Evu Longoriju.

Posljednja velika televizijska uloga bila joj je u seriji "Quantico", gdje je od 2015. do 2017. glumila predsjednicu Claire Haas uz Priyanku Chopru.

Marcia Cross rođena je u Marlboroughu u američkoj saveznoj državi Massachusetts, a za glumu se zainteresirala još kao djevojčica. U osnovnoj školi nastupala je u kazališnoj adaptaciji romana "The Witch of Blackbird Pond", a bavila se i plesom.

Kasnije se preselila u New York kako bi studirala glumu na prestižnoj akademiji Juilliard.

Veliki preokret dogodio se dolaskom u "Melrose Place", gdje je glumila liječnicu koja je s vremenom postala jedan od najvećih negativaca serije. Sama Cross kasnije je priznala kako su priče njezina lika bile "ludost", uključujući skrivanje tumora na mozgu i dizanje stambene zgrade u zrak.

Na privatnom planu bila je u vezi s glumcem Richardom Jordanom sve do njegove smrti 1993. godine. Godine 2006. udala se za burzovnog mešetara Toma Mahoneyja, s kojim ima blizanke.

Cross se suočila i s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. U rujnu 2018. otkrila je da je nakon liječenja raka analnog kanala već osam mjeseci u remisiji.

"Našla sam se u situaciji u kojoj nitko ne želi biti. Nitko ne želi istupiti. Znala sam da ljudi pate i da ih je sram", rekla je na događaju The Atlantic's People v. Cancer 2019. godine.

Posljednjih godina rijetko glumi, a priznala je i da je ženama starijima od 60 godina teško pronaći dobre uloge u Hollywoodu.

"Nalazim se na zanimljivoj prekretnici. Osjećam se kao osoba u punom životnom zamahu, a Hollywood nije posebno zainteresiran. Bavimo se LGBTQ+ temama, pričamo o ljudima različitih rasa, ali i mrzim to reći - ne volimo gledati starije žene. Želim gledati žene od 60 godina."

"Jedino što uvijek morate raditi jest izdržati. Preživjeti teška razdoblja. Nitko nije želio imati posla s Van Goghom dok je bio živ. Nije mala stvar biti umjetnik. Boli. I ne možete se jednostavno isključiti", dodala je.

