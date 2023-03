Pamtimo ju po ulozi okrutne zlice u hit-seriji, a za tragedije koje su ju pogodile rijetki znaju: "Nije se bilo lako vratiti u normalu"

Marcia Cross pojavila se nakon dugo vremena u javnosti i otkrila kako je spremna za nove uloge koje će joj obilježiti život.

Nakon uloge Kimberly Shaw u "Melrose Placeu" i Bree Van de Kamp u "Očajnim kućanicama", američka glumica Marcia Cross u posljednje se vrijeme rijetko pojavljivala u javnosti, no sada je snimljena nakon dugo vremena i kaže da je spremna za svoju sljedeću legendarnu ulogu.

Pogledaj i ovo Na plaži s blizancima Crvenokosa glumica nije mogla promaknuti paparazzima!

Marcia koji ovih dana navršava 61 godinu, pojavila se na festivalu Series Mania u Lilleu, u Francuskoj, gdje je spremno i dobro raspoložena pozirala fotografima i odgovorala na pitanja novinara. Na događanje je stigla odjevena u tamnu kombinaciju, a dodatnu je pažnju privukla zategnutim licem na kojem je čini se, izvodila neke estetske zahvate.

“Uvijek sam pretpostavljala da će nakon ‘Očajnih kućanica’ biti i neki treći čin, no još se nije dogodio. To je dvosjekli mač kad si ikona. Svi misle da si ti taj lik i kad to zaborave, više nisi ni na čijem popisu. Ja sam nevjerojatno zrela osoba, a ipak Hollywood nije posebno zainteresiran za mene. Bavimo se LGBTQ+ problemima, govorimo o obojenim ljudima, ali mrzim ovo reći – ne volimo vidjeti starije žene. Bile smo žene od 40 godina koje su radile 'Očajne kućanice' i to je bila velika stvar. Sada želim vidjeti ženu od 60 godina. ,” izjavila je Marcia novinarima koji su je tamo dočekali.

Marcia je u Francuskoj dočekana ovacijama, a priznala je da još uvijek nije pogledala posljednju epizodu svoje hit-serije koju je kreirao Marc Cherry, a koja je završila 2012. godine.

"I neću! Bila sam tada iscrpljena jer sam radila sve te godine, rodila sam blizance, muž mi je jedno vrijeme imao rak. Dopuzala sam do cilja što se ticalo mog tijela. Ali sjećam se te noći, sjedila sam s djevojkama i Marcom. Bilo je užasno”, prisjetila se.

Glumica, koju smo nedavno mogli vidjeti u serijama kao što su "Quantico" i "You", također je govorila o svojim ranijim ulogama, studiju na Juilliardu, ali i ulozi Kimberly Shaw u "Melrose Placeu" koja joj je donijela stabilnost.

“Izgubila sam nekoga usred svega toga, svog dugogodišnjeg partnera Richarda Jordana, a onda su me nazvali i pitali želim li se vratiti. Sjećam se da su mi bacili uže za spašavanje jer sam užasno tugovala. Kad sada pogledam, moj život je bio u tuzi", zaključila je Marcia, prenosi VT.

Nakon toga ponude su presušile, a glumica je počela razmišljati o drugoj karijeri i to onoj terapeuta aSrećom, no uslijedili su “Everwood” i “Očajne kućanice”.

“Željela sam obitelj, a nisam imala partnera. Željela sam usvojiti bebu i biti kod kuće s djetetom. Marc zapravo nije gledao nikada 'Melrose Place', što je vjerojatno bila dobra stvar, i rekao je: 'Želim da čitaš tekst za Bree.' To mi je promijenilo život, sigurno', rekla je, prisjećajući se točno trenutka kada je znala da je serija bila hit.

"Ulazila sam u avion kako bih stigla na snimanje emisije 'Oprah'. Tada znaš", priznala je Marcia.

Danas je jako ponosna i na svoju ulogu glasnogovornice raka anusa, ulogu koju nitko nije želio.

“Kolike su šanse da glumim najokrutniju osobu na TV-u, a onda dobijem onu ​​vrstu raka o kojoj nitko ne želi govoriti?! Voljela bih da mogu reći da je to hrabro, ali osjećala sam se kao da nemam izbora. Sigurna sam da su ljudi živi zahvaljujući meni ili mojim prijateljima koji su pokrenuli HPV alijansu. Mogu nastaviti o anusu, koliko je važan, kako je sjajan. Možete se naježiti ili nasmijati, ali osjećala sam se kao da je s razlogom to došlo u moj život", istaknula je.

Njezina bolest zadnje četiri godine je u remisiji, a glumica je jednom prilikom za časopis People progovorila o teškom oporavku.

"Ja sam prava sretnica, ali mom se tijelu nije bilo lako vratiti u normalu. Moje novo normalno je to što sam puno izbirljivija kad je riječ o prehrani i bolje se brinem o sebi", kazala je glumica koja je prvi put o svojoj bolesti progovorila kada je već završila s tretmanima kemoterapije.

Njezin privatni život obilježen je tragedijima. Osam godina bila je u vezi s 25 godina starijim glumcem Richardom Jordanom koji je preminuo 1993. godine od posljedica tumora na mozgu i trebalo joj dugo vremena da preboli njegovu smrt. 2006. godine udala za brokera Toma Mahoneyja, a ubrzo nakon što su se vjenčali Marcia je otišla na umjetnu oplodnju. Par je 2007. godine dobio kćeri, blizanke Eden i Savannah i to malo prije glumičina 45. rođendana.

No dvije godine kasnije njezinu mužu dijagnosticiran je rak grla i doktori su sumnjali da je povezan s istom vrstom HPV-a kao i njezin karcinom. Glumica je istaknula da još više cijeni svoj život otkako su se ona i muž suočili s teškom bolešću.

"Tako sam zahvalna što sam živa i dobro te mislim ako mogu pomoći i dati taj dar još drugoj osobi tako da ju potaknem na pregled, onda sam učinila nešto", zaključila je kasnije u jednom intervjuu.

Danas s obitelji živi mirnim i povučenim životom, daleko od holivudskog glamura, no čini se kako je i više nego spremna za veliki povratak.

