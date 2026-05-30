Pamtite li Svena Lovreka iz Ville Marije? Nakon značajnijih uloga povukao se iz javnosti

Sven Madžarević, kojeg publika pamti po ulozi u Villi Mariji, povukao se iz glume te danas radi kao asistent redatelja, a u privatnom životu posvećen je supruzi i djetetu.

Sven Madžarević domaćoj publici najpoznatiji je po ulozi negativca Svena Lovreka u prvoj hrvatskoj telenoveli "Villa Maria".

Nakon toga gledatelji su ga imali priliku pratiti i u serijama "Dobre namjere" te "Zora dubrovačka", koja je ujedno bila njegova posljednja televizijska uloga.

Villa Maria - 1

Nakon povlačenja s malih ekrana okrenuo se radu iza kamera te danas gradi karijeru kao asistent redatelja. Sudjelovao je u produkciji filma "Bazen beskraja" iz 2023. godine, koji je sniman u Šibeniku i u kojem su glumili Mia Goth i Alexander Skarsgård. Istu je funkciju obnašao i na filmu "Lijepa večer, lijepi dan".

Villa Maria - 3

U privatnom životu 41-godišnji Madžarević posvećen je obitelji. U braku je s dizajnericom Inom Velom Madžarević, s kojom ima dijete.

Na Instagramu, gdje ga prati manji broj ljudi, povremeno objavljuje fotografije iz obiteljskog života, svakodnevice i profesionalnih projekata te pokazuje kako izgleda danas, godinama nakon televizijske slave.

