Izaziva li i vama grupa ABBA nostalgiju? Iza blještavila pozornice nije bilo uvijek idilično

Švedska grupa ABBA jedna je od najuspješnijih i najutjecajnijih pop-grupa svih vremena, a njihova glazba i danas ima posebno mjesto u srcima publike diljem svijeta.

Galerija 18 18 18 18 18

Iako su vrhunac slave doživjeli 70-ih i ranih 80-ih, njihove pjesme i dalje žive na radiju, u filmovima, mjuziklima i uspomenama milijuna obožavatelja.

Grupu su činila četiri člana: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad (Frida). Ono što ih je činilo jedinstvenima nije bila samo zarazna glazba, već i činjenica da su činili dva ljubavna para – Agnetha i Björn te Benny i Frida. Upravo ta isprepletenost privatnog i poslovnog života dala je njihovim pjesmama dodatnu dubinu i emociju.

ABBA je svjetsku slavu stekla 1974. godine pobjedom na Eurosongu s pjesmom "Waterloo". Nakon toga uslijedio je niz hitova poput "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Fernando" i "The Winner Takes It All", pjesama koje su postale bezvremenski klasici.

Iza blještavila pozornice, privatni odnosi unutar grupe nisu uvijek bili bajkoviti. Oba para su se razvela krajem 70-ih i početkom 80-ih, što je ostavilo trag i na njihovoj glazbi. Posebno se to osjeti u emotivnim baladama, za koje mnogi vjeruju da su inspirirane stvarnim prekidima i bolnim iskustvima članova. Unatoč tome, grupa je nastavila raditi zajedno još neko vrijeme, profesionalno odvajajući privatne probleme od karijere.

Nakon raspada 1982. godine, svaki član krenuo je svojim putem. Agnetha se povukla iz javnosti i posvetila mirnijem životu, dok je Frida nastavila glazbenu karijeru i život daleko od reflektora. Björn i Benny ostali su aktivni u glazbenoj industriji, stvarajući uspješne projekte, uključujući i mjuzikl Mamma Mia!, koji je dodatno učvrstio globalnu popularnost ABBA-e.

Ono što ABBA-u čini posebnim jest snažna nostalgija koju budi. Njihove pjesme mnogima su soundtrack mladosti, ljubavi i važnih životnih trenutaka. Starije generacije uz njih se prisjećaju prošlih vremena, dok ih mlađi otkrivaju kroz filmove, društvene mreže i nove interpretacije.

Povratak ABBE 2021. godine s albumom "Voyage" pokazao je koliko je njihova glazba i dalje tražena i voljena. Iako su godine prošle, emocija koju prenose ostala je ista.

