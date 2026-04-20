Mlada influencerica pronađena mrtva u jezeru, spasilački tim izvukao je s dna nakon potrage

Mara Araujo preminula je nakon što je nestala tijekom triatlona, a detalje pročitajte u nastavku.

38-godišnja influencerica pronađena je mrtva u jezeru nakon što je nestala tijekom zahtjevnog triatlona.

Brazilka Mara Flavia Araujo izvučena je iz jezera Lake Woodlands u blizini Houstona u Teksasu u subotu oko 9:30 ujutro. Nestala je tijekom plivačkog dijela utrke Memorial Hermann Ironman Texas, otprilike dva sata ranije, a nakon što ju je spasilački tim pronašao na dnu jezera, proglašena je mrtvom.

Plivački dio utrke dug je oko 3,8 kilometara, a prosječna temperatura vode iznosi 23 °C.

Samo dan prije smrti Araujo je svojih 60 tisuća pratitelja na Instagramu podijelila fotografiju uz bazen uz opis: "Samo još jedan radni dan!"

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji ženski par prekinuo nakon deset godina veze: "Ovo nije bila laka odluka..."

Njezinu smrt potvrdila je sestra Melissa, dok je policija pokrenula istragu o uzroku nesreće.

Prijatelj Luis Taveira izjavio je da je influencerica uoči utrke imala zdravstvenih problema.

"Bila je bolesna prije puta, nije bila dobro. Moja supruga i ja razgovarali smo s njom i rekli joj da je preslaba za ovu utrku, iako je prije nekoliko dana, kad smo razgovarali, tvrdila da je dobro. Još uvijek ne mogu vjerovati što se dogodilo. Bila je oslabljena zbog gripe."

Zapovjednik vatrogasaca u Woodlandsu Palmer Buck rekao je za lokalne medije da su dojavu o nestaloj plivačici zaprimili oko 7:30 ujutro.

"Već smo imali spasilački čamac na mjestu događaja, bili su tamo kao dio organizacije utrke. Obavijestili su nas dok smo dolazili da pretražuju područje kod plutače zbog nestale plivačice."

Zbog slabe vidljivosti u vodi pozvan je i ronilački tim.

"Žrtva je pronađena na dubini od oko tri metra na dnu jezera," dodao je Buck.

"Ronilački tim došao je do nje, izvukao je oko 9:37 i potom je prevezena na obalu, gdje je na mjestu proglašena mrtvom."

Araujo je bila uspješna sportašica koja je redovito dijelila sadržaj sa svojih treninga. Ove godine osvojila je treće mjesto na triatlonu u Braziliji te se dva puta kvalificirala za Ironman 70.3.

Prije osam godina otkrila je da se počela baviti triatlonom nakon zdravstvenih problema napisavši: "Vidjela sam način da se ponovno rodim – Bog i sport."

Pogledaji ovo Celebrity Riječima punim tuge Severina se oprostila od preminule dizajnerice

Rođena je u São Paulu, radila je kao radijska voditeljica, a posljednjih mjeseci okušala se i kao DJ-ica.

Organizatori utrke potvrdili su njezinu smrt u priopćenju.

"S tugom potvrđujemo smrt sudionice tijekom plivačkog dijela današnjeg triatlona. Upućujemo najdublju sućut obitelji i prijateljima sportašice te ćemo im pružiti podršku u ovom iznimno teškom razdoblju. Zahvaljujemo svim službama koje su sudjelovale u intervenciji."

Ova tragedija dogodila se devet godina nakon sličnog slučaja, kada je 54-godišnji Glen Bruemmer izgubio život tijekom plivačkog dijela iste utrke.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Efektni detalji haljine naglasili figuru Jelene Rozge, evo kolika je cijena ovog dizajnerskog komada

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Pogledajte kako to izgleda kad se Dalmatinka pretvori u frontmena Red Hot Chili Peppersa!

Pogledaji ovo Celebrity Tužna vijest iz Hollywooda: Iznenada preminula zvijezda serije Melrose Place