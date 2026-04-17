Pogledajte kako to izgleda kad se Dalmatinka pretvori u frontmena Red Hot Chili Peppersa!

Završnica emisije donijela je nastup koji je podijelio mišljenja žirija, ali nije prošao nezapaženo. Publika je dobila energičnu točku koja je zaokružila večer u drugačijem tonu.

Za sam kraj emisije, na pozornicu je stigla transformacija koja je donijela dozu rock energije i drugačiji glazbeni izričaj, a komentari žirija bili su podijeljeni.

Nora Ćurković utjelovila je legendarne Red Hot Chili Peppers, pokušavši prenijeti njihovu prepoznatljivu energiju i scensku karizmu. Iako je nastup bio zabavan i šarmantan, dio žirija smatrao je da je moglo biti još više žestine.

''Red Hot Chili Peppers, dakle – između ostalih stvari koje su nam oni ponudili je i ta neka suluda energija. Tu se još moglo malo dosegnuti, ali ništa zato, ne brini – bilo je lipo i šarmantno'', komentirao je Goran Navojec.

Martina Stjepanović Meter pohvalila je Norinu opuštenost i spremnost na igru:

''Meni se jako sviđa što si ti dopustiš biti opuštena, luckasta, čudna kad treba – sve je to došlo do izražaja u ovoj točki, tako da ‘don’t stop''.

Nora Ćurković kao Red Hot Chili Peppers Foto: Nova TV

Mario Roth osvrnuo se na energiju frontmena koji je bio inspiracija za nastup:

''Falilo je malo energije jer je on jedan od najprepoznatljivijih frontmena alternativnog rocka. Toga je možda malo nedostajalo, ali za zatvaranje naše emisije stvarno je bilo lijepo''.

Enis Bešlagić ponudio je drugačiji pogled:

''Ne slažem se s kolegama, po prvi put u životu. Ti imaš tu neku energiju koja je onako blaga, pa govoreći o tvojoj energiji – ovo je valjda bio tvoj maksimum, dala si sve od sebe''.

Nora Ćurković ovom je transformacijom pokazala svoju razigranost i hrabrost da izađe izvan okvira, donoseći na pozornicu vlastitu interpretaciju rock klasika.

