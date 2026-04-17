Njegovi kukovi nisu plesali, oni su govorili španjolski: Zadatak odrađen za plus 10!

Atmosfera u studiju showa Tvoje lice zvuči poznato dodatno se užarila uz nastup koji je donio puno ritma i energije. Žiri je od prvih trenutaka reagirao vrlo pozitivno, dajući do znanja da gledaju jednu od zabavnijih transformacija večeri.

Pozornica je gorjela od energije, a jedan nastup posebno je podigao atmosferu i rasplesao i publiku i žiri.

David Balint ovoga se puta transformirao u Rickyja Martina i donio izvedbu punu ritma, samopouzdanja i prepoznatljive latino energije. Već od prvih taktova bilo je jasno da se u ulozi osjeća sigurno, a njegov scenski nastup brzo je osvojio simpatije žirija.

''Svega je bilo tu, Ricky Martine, znaš. Ova ti je pjesma baš legla. Uživao si u ulozi, leglo ti je tijelom i dušom, glasom i stasom, svaka čast'', primijetio je Enis Bešlagić.

Goran Navojec pohvalio je njegovu uvjerljivost:

''Ti si sve fantastično napravio i uvjerio si nas da ti je lijepo, svaka čast''.

David Balint kao Ricky Martin Foto: Nova TV

Posebno upečatljiv komentar dala je Martina Stjepanović Meter, osvrnuvši se na jedan od ključnih elemenata Rickyja Martina:

''Ovi tvoji kukovi danas, na kojima je uvijek naglasak kod Rickyja, oni se nisu micali – oni nisu plesali, oni su govorili španjolski''.

Mario Roth istaknuo je zahtjevnost zadatka i razinu izvedbe:

''Ja ću se složiti s Goranom, mislim da si danas imao zaista težak zadatak, zato što ako postoji osoba, izvođač koji doslovno zrači energijom, onda je to Ricky Martin. Ricky Martine, današnji zadatak si odradio plus deset''.

David Balint još je jednom pokazao kako se potpuno može uživjeti u transformaciju, donoseći na pozornicu autentičnost i energiju koja nije prošla nezapaženo.

