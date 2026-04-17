Komplimenti za slovenskog pjevača: ''Ti imaš figuru Jelene Rozge i jedne balerine!''

Jedna od najupečatljivijih transformacija ove nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato bila je ona koja je spojila eleganciju, emociju i uvjerljivu scensku prisutnost, a reakcije žirija jasno su dale do znanja da je riječ o punom pogotku.

U novoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato David Amaro ponovno je pokazao svoju svestranost, ovog puta transformiravši se u jednu od najpoznatijih regionalnih pop zvijezda - Jelenu Rozgu.

Na pozornicu je donio nježnost, eleganciju i prepoznatljiv stil koji krasi Rozgine nastupe, a žiri je posebno istaknuo njegovu fizičku transformaciju i scenski nastup.

''Evo sad kad te ovako gledam kao Jelenu Rozgu, ti zaista imaš figuru Jelene Rozge i jedne balerine. To je kompliment. Jelena je oličenje jedne nježnosti, oličenje jednog pitomog seksipila, tako da ona u svim svojim baladama zvuči nježno i ima taj svoj jedan mediteranski način pjevanja mediteranske pop glazbe. Ja sam možda u nekim trenucima malo više čuo Davida večeras, ali to ništa ne umanjuje tvoju izvedbu'', komentirao je Mario Roth.

Enis Bešlagić dao je svoj komentar u prepoznatljivom šaljivom tonu:

''Ti iz Bosne, ali Bosna iz tebe nikad!'', našalio se, a zatim dodao i ozbiljniju ocjenu:

''Energetski si stvarno sve odradio kako treba''.

David Amaro kao Jelena Rozga Foto: Nova TV

Martina Tomčić posebno je pohvalila njegovu predanost i uvjerljivost:

''Ti svaki put kad staneš na scenu jednostavno blistaš i cijeli si u tome, i to mi se jako sviđa. Vidim da si je ‘skinuo’ u pokretu, u njenom držanju tijela – to je vrlo elegantno, vrlo ženstveno, ali to govorim isključivo kao kompliment, kao dobro odrađen glumački zadatak koji si ispunio. Svaka ti čast, i kao žena ženi – izgledaš predivno''.

David Amaro kao Jelena Rozga Foto: Nova TV

Na kraju je Goran Navojec zaključio kako je Amaro uspio zadržati vlastiti identitet unatoč zahtjevnoj transformaciji:

''Koliko god bio spektakularan večeras, ničim nisi ugrozio Jelenino bivanje na estradi – ti si sebe iskovao u zvijezdu''.

David Amaro kao Jelena Rozga Foto: Nova TV

David Amaro još je jednom dokazao da mu transformacije itekako leže, a njegov nastup kao Jelene Rozge bio je spoj elegancije, emocije i sigurnog scenskog izraza.

