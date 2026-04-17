Ne, ovo nisu Baby Lasagna i Käärijä, ali bi sigurno odobrili ovaj spektakl!

Nova epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato donijela je nastup o kojem se odmah počelo pričati.
U novoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato gledatelji su imali priliku vidjeti pravi spektakl – Laura Sučec i Sven Pocrnić udružili su snage i utjelovili Baby Lasagnu i Kääriju, a njihov duet odmah je podigao ljestvicu visoko.
Od samog izlaska na pozornicu bilo je jasno da se radi o jednoj od najupečatljivijih točaka večeri. Energija, sinkronizacija i scenski nastup ostavili su snažan dojam i na žiri.
''Jako, jako težak zadatak, zato što su oni meni djelovali kao jedna duša, jedno tijelo, jedan organizam, a morat ćemo dati različite ocjene. Mislim da je ovo bila jedna od najspektakularnijih točaka ove sezone'', komentirao je Goran Navojec.
Sličnog mišljenja bila je i Martina Tomčić koja nije skrivala oduševljenje:
''Ovo nije bio nastup, ovo je bio spektakl, ali teški spektakl. Luđaci u najpozitivnijem smislu – jedan krene, drugi podigne, zajedno eksplodirate. Bilo je fenomenalno, ja ovo želim gledati opet''.
Posebne pohvale dobila je i Laura Sučec, kojoj je ovo, prema mišljenju žirija, bio najjači nastup dosad.
Sven Pocrnić kao Käärijä Foto: Nova TV
Pogledaji ovo Celebrity Tužan oproštaj Grubnića od preminule dizajnerice: ''Zahvaljujući njoj sam tamo gdje sam sanjao biti''
''Došli ste tu i na početku ove naše emisije odmah ste zasjali kao dva najljepša djela, svaka čast. Laura, meni je ovo bio tvoj najupečatljiviji nastup dosad'', istaknuto je tijekom komentara.
Sven Pocrnić i Laura Sučec kao Käärijä i Baby Lasagna Foto: Nova TV
Emotivni završetak dao je Enis Bešlagić koji je naglasio koliko ih je izvedba pogodila:
''Ono kad te pogodi i baš te pogodi… Ovo je tako scenično, tako uvjerljivo. Ne možeš normalno stajati na sceni – to je ta jedna posebna energija koju ste vi zaista uspjeli prenijeti. Svaka čast na predivnom otvaranju emisije i predivnoj energiji''.
Pogledaji ovo Celebrity Udala se sestra Marka Vuletića! Ponosni brat podijelio je fotku s divnom mladenkom
Laura i Sven svojim su nastupom ne samo otvorili sezonu, već i pokazali koliko visoko mogu ići kada se spoje talent, energija i dobra transformacija.
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Nije zlato sve što sja: Pogledajte kako je naša trudnica Martina pokazala da i srebro može biti moćan izbor!
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zvijezda Nove TV pokazala trudnički trbuh, njena kolegica otkrila nam je kad stiže beba!