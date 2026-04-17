Ne, ovo nisu Baby Lasagna i Käärijä, ali bi sigurno odobrili ovaj spektakl!

Sven Pocrnić i Laura Sučec kao Käärijä i Baby Lasagna Foto: Nova TV

Nova epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato donijela je nastup o kojem se odmah počelo pričati.

U novoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato gledatelji su imali priliku vidjeti pravi spektakl – Laura Sučec i Sven Pocrnić udružili su snage i utjelovili Baby Lasagnu i Kääriju, a njihov duet odmah je podigao ljestvicu visoko.

Od samog izlaska na pozornicu bilo je jasno da se radi o jednoj od najupečatljivijih točaka večeri. Energija, sinkronizacija i scenski nastup ostavili su snažan dojam i na žiri.

''Jako, jako težak zadatak, zato što su oni meni djelovali kao jedna duša, jedno tijelo, jedan organizam, a morat ćemo dati različite ocjene. Mislim da je ovo bila jedna od najspektakularnijih točaka ove sezone'', komentirao je Goran Navojec.

Sličnog mišljenja bila je i Martina Tomčić koja nije skrivala oduševljenje:

''Ovo nije bio nastup, ovo je bio spektakl, ali teški spektakl. Luđaci u najpozitivnijem smislu – jedan krene, drugi podigne, zajedno eksplodirate. Bilo je fenomenalno, ja ovo želim gledati opet''.

Posebne pohvale dobila je i Laura Sučec, kojoj je ovo, prema mišljenju žirija, bio najjači nastup dosad.

''Došli ste tu i na početku ove naše emisije odmah ste zasjali kao dva najljepša djela, svaka čast. Laura, meni je ovo bio tvoj najupečatljiviji nastup dosad'', istaknuto je tijekom komentara.

Emotivni završetak dao je Enis Bešlagić koji je naglasio koliko ih je izvedba pogodila:

''Ono kad te pogodi i baš te pogodi… Ovo je tako scenično, tako uvjerljivo. Ne možeš normalno stajati na sceni – to je ta jedna posebna energija koju ste vi zaista uspjeli prenijeti. Svaka čast na predivnom otvaranju emisije i predivnoj energiji''.

Laura i Sven svojim su nastupom ne samo otvorili sezonu, već i pokazali koliko visoko mogu ići kada se spoje talent, energija i dobra transformacija.

