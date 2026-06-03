Prozirna haljina Mije Kovačić ispod koje se vidi grudnjak bila je pun pogodak

Na reviji eNVy rooma Mia Kovačić privukla je pozornost efektnom crnom kombinacijom koja je naglasila njezin prepoznatljivi osjećaj za stil. Prozirni detalji, visoki prorez i upečatljiv beauty look učinili su je jednom od najzamjećenijih uzvanica večeri.

Mia Kovačić pojavila se na reviji eNVy rooma u modnom izdanju koje nije moglo proći nezapaženo.

Voditeljica je odabrala crnu haljinu koja je na prvi pogled djelovala minimalistički, no upravo su prozirni detalji i zanimljiva struktura kroja cijelom izgledu dali posebnu dozu efektnosti.

Mia Kovačić Foto: John Pavlish

Naglašena ramena, prozračni materijali i visoki prorez stvorili su kombinaciju koja istovremeno djeluje moćno i ženstveno, dok su elegantne sandale i crveni ruž zaokružili sofisticirano večernje izdanje. Mia je ostala vjerna svom prepoznatljivom stilu – jednostavnom, ali dovoljno upečatljivom da privuče poglede.

Nova kolekcija eNVy rooma za proljeće i ljeto 2026. predstavljena je na Zagrebačkom velesajmu pred brojnim poznatim uzvanicima, a Mijin modni odabir savršeno se uklopio u estetiku kolekcije koja spaja precizne forme, transparentne teksture i suvremenu eleganciju.

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