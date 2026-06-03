Ovi poznati Hrvati otkrili su najluđe situacije iz života i nasmijali publiku do suza!

Posljednja ovosezonska Ženska priča održana je u rasprodanom SAX!-u, a tema večeri bio je humor.

Sinoć je u rasprodanom klubu SAX! održana posljednja epizoda 13. sezone popularnog talk-showa Ženska priča, a tema večeri bila je jedna od rijetkih koja spaja baš sve ljude, humor. O smijehu, neugodnim situacijama, privatnim anegdotama i granicama šale govorili su influencerica Nina Čudić, stand up komičar Vlatko Štampar, glumac Filip Detelić i skener osobnosti Davor Bilman.

Večer je od samog početka krenula u opuštenom i zabavnom tonu, a prvi smijeh izazvao je Davor Bilman koji se našalio da ni sam ne zna zašto je pozvan na temu humora, osim možda zbog toga što mu je "napokon počela rasti kosa".

Tijekom razgovora prisjetio se i svoje knjige "Skener osobnosti" za koju tvrdi da je "najbolja koju je dosad napisao", što nije bilo pretjerano teško s obzirom na to da zasad ima samo jednu. Knjiga govori o tome kako smo rođeni s našom osobnošću te da se po načinu govora, stilu oblačenja, odabiru profesije, ljude može svrstati u svega četiri kategorije: plavi, žuti, crveni i zeleni. Nakon pojašnjenja je pokušao i goste na sceni svrstati u određenu kategoriju, što je naravno dovelo do salve smijeha iz publike. Najavio je i novu sezonu poznatog showa „Super talent“, čiji je član žirija već godinama, poznat po strogoći, pravednosti i ozbiljnosti, iza koje se krije autoironija, sarkazam i cinizam, zbog čega je sinoć i bio idealan gost na temu humora. Davor je posebno razveselio publiku kada je zaplesao bachatu sa gošćom Ninom, uz vokalnu pratnju Vlatka i Filipa.

Filip Detelić, poznati kazališni, filmski i televizijski glumac, priznao je da je umjesto u SAX!-u sinoć trebao biti u Kerempuhu na danima smijeha, ali da mu je drago što je završio upravo ovdje jer barem nije morao obući svečano odijelo. Opušten, spontan i bez dlake na jeziku, prisjetio se brojnih smiješnih anegdota, pa tako kaže da je jedan od najluđih tračeva koji je ikad čuo za sebe taj da ga je lupio tramvaj, zbog čega danas ima specifičan oblik nosa, po kojem je javnosti poznat, i na kojeg je jako ponosan.

Prisjetio se i djetinjstva koje opisuje kao vrlo živahno i nestašno, a kaže i da je danas hiperaktivan, jer jednostavno ne može mirovati. Kao dječak često je završavao u Klaićevoj bolnici, a posebno se sjeća teške ozljede kada mu je nakon pada u rupu, ruka bila toliko loše da su je samo živci držali. Tada je jedan od doktora iz Klaićeve ustao iz kreveta kako bi mu pokušao spasiti ruku, a operacija je trajala čak 17 sati i danas se na toj ruci ništa ne vidi.

Vezano uz humor, od svega mu je najvažnija dobra zezancija na setu, pogotovo sa kolegom Igorom Mešinom, s kojim već godinama vodi show „ Tvoje lice zvuči poznato“. Kao divan otac dvoje djece, otkrio je kako je sa bivšom partnericom u korektnim odnosima , te da obožava kuhati, a posljednjih mjeseci posebno ga zanima priprema ribljih jela. Za voditeljicu Ženske priče Marijanu Perinić, rođenu Šibenku, sinoć je iz sveg glasa zapjevao Mišu Kovača i nasmijao publiku, dokazavši kako ipak, uz brojne talente, ne zna pjevati.

Nina Čudić, poznata tiktokerica i najbolja regionalna influencerica 2025. godine, proslavila se svojim video uracima sa alter egom „Slađa s brda“, kada na satiričan način prikazuje mentalitet i svakodnevicu života na Balkanu, zbog čega njeni pregledi na tik toku broje oko 24 milijuna. Iako ju ljudi svakodnevno zaustavljaju i oslovljavaju imenom njezina lika, kaže da joj to nimalo ne smeta jer, kako priznaje, dio Slađe postoji i u njoj samoj.

Inspiraciju za lik pronašla je u kolegi iz Imotskog, a kroz razgovor se dotaknula i neobičnih poruka koje svakodnevno prima na društvenim mrežama. Jedan od najbizarnijih pokušaja cyber upoznavanja bio je upit nepoznatog muškarca koji ju već neko vrijeme svakodnevno pita želi li mu biti pratnja na svadbi. Sinoć se iz lika Slađe pokušala upucavati Davoru Bilmanu te u svom poznatom stilu iskomentirala i ostale muškarce na sceni. Nina na društvenim mrežama rado secira različitosti između Hrvata i Srba, Balkanaca i ostalog svijeta, singl cura i udanih žena, života prijašnjih i današnjih generacija, u kojima se brojni mogu pronaći, što podrazumijeva i poneki negativni komentar za sve one, kako ona to voli reći, cijepljene od smisla za humora.

Vlatko Štampar, trenutno najtraženiji i najpopularniji stand up komičar u Hrvatskoj, sinoć je u Saxu dokazao i potvrdio svoju titulu. Privatno samozatajan, na sceni je, kao iz rukava, ispaljivao šale na svoj i na tuđi račun. Najavio je i svoj skorašnji one man show u Saxu! dana 06.06.2026, te posljednji ovosezonski nastup kolektiva Lajnap, 15.06.2026. Za sebe kaže da je oduvijek bio razredni klaun, zbog čega je vjerojatno i otkrio talent za stand up komediju, najtežu izvedbenu disciplinu, s kojom se bavi punih 19 godina. Iza sebe ima odrađenih 6 specijalki, u rasprodanim dvoranama diljem Hrvatske, čemu se svakako nije nadao kada je davne 2007 iz čiste znatiželje prvi put stao na daske.

Ovaj dobroćudni div duhovitih manira, za sebe kaže da je trapavi Međimurac, kojem humor nikada nije previše pomogao u muško ženskim odnosima, iako je već godinama u sretnoj vezi. Kako svakodnevno nasmijava publiku, priznao je kako humor ponekad zna dovesti i do vrlo neugodnih trenutaka. Prisjetio se situacije kada se tijekom nastupa pokušao našaliti s gospođom iz publike rekavši joj da ju je suprug napokon pustio van, na što mu je ona odgovorila da joj je suprug preminuo mjesec dana ranije. Naglasio je i da nije isto zbijati šale na pozornici, na nekoj konferenciji ili u svakodnevnim situacijama te da humor često ovisi o trenutku, profilu publike i kontekstu. Kroz smijeh je priznao i da ne planira otvarati školu za komičare jer mu, kako kaže, konkurencija nije potrebna.

Večer je bila prepuna spontanih trenutaka i priča koje su još jednom pokazale da humor nije samo talent za nasmijavanje drugih, nego i način na koji se ljudi nose sa životom, neugodnim situacijama i svakodnevicom. Smisao za humor slovi i kao najpoželjnija ljudska osobina, odraz intelekta, a nerijetko ga koristimo i kao zdravi obrambeni mehanizam kako bismo se lakše nosili sa sramom, nelagodom ili strahom.

Publika je posljednju ovosezonsku Žensku priču nagradila dugim pljeskom i smijehom koji nije prestajao do samog kraja.

Sav prihod od prodanih ulaznica doniran je Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska, a snimka emisije bit će dostupna na YouTube kanalu Marijane Perinić.

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