Tužan oproštaj Grubnića od preminule dizajnerice: ''Zahvaljujući njoj sam tamo gdje sam sanjao biti''

Hrvatsku modnu scenu potresla je vijest o smrti dizajnerice Danijele Car, a njen odlazak dirnuo je i našeg stilista Marka Grubnića.

Nakon vijesti o smrti dizajnerice Danijele Car, od nje se na društvenim mrežama opraštaju brojni prijatelji, kolege i suradnici, dijeleći uspomene i emotivne poruke o ženi koja je ostavila snažan trag na domaćoj modnoj sceni.

Među dirljivijim objavama istaknula se ona stilista Marka Grubnića, koji se od svoje dugogodišnje prijateljice i suradnice oprostio riječima punim zahvalnosti i poštovanja.

Jelena Rozga, Danijela Car, Marko Grubnić i Renata Sopek Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

''Žena koja mi je, kad je bilo najvažnije i najpotrebnije, pružila ruku, dala priliku i vjerovala u mene više nego što sam tada znao vjerovati sam u sebe. Zahvaljujući njoj zakoračio sam tamo gdje sam sanjao biti'', napisao je.

Prisjetio se i zajedničkih trenutaka koji su, kako kaže, ostavili neizbrisiv trag u njegovu životu.

''To razdoblje, ti trenuci, zauvijek će ostati urezani u meni – kao podsjetnik koliko jedna osoba može napraviti razliku beskrajno vjerujući u mladog čovjeka sa snovima'', dodao je.

Marko Grubnić na Instagramu Foto: Instagram

''Beskrajno sam zahvalan što sam je imao u svom životu. Jer bili smo ‘dream team’... i to nikada neće nestati. Počivala u miru draga Danijela... nikada nećeš biti zaboravljena'', napisao je Grubnić.

Danijela Car (desno) Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Danijela Car, Severina i Anica Kovač Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

