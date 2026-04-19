Neda Ukraden pozirala s kćeri, koja je njena preslika: Poseban odnos ima i sa svojim zetom

Neda Ukraden podijelila je s pratiteljima dirljivu rođendansku čestitku upućenu kćeri Jeleni.

Uz zajedničku fotografiju snimljenu u predivnom ambijentu uz more, Neda nije skrivala emocije pa je svojoj nasljednici uputila iskrene i tople riječi.

''Rodila majka na današnji dan svoju ljepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco! Da mi još duuuugo živiš zdrava i sretna sa svojom divnom djecom i mojim zetom Pecom. Želi ti tvoja majka Neda'', napisala je u opisu.

Foto: Neda Ukraden/Instagram

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a fanovi su se pridružili čestitkama, poželjevši Jeleni sve najljepše.

Kći Jelena, koja inače živi povučenim životom daleko od medijske pozornice, uvijek svojim pojavama izazove veliko zanimanje javnosti.

Jelena svoju karijeru gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica ne krije kako imaju njezinu podršku.

Foto: M.M./ATAImages

