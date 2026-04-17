Hrvatski Frank Sinatra: Filmska transformacija našeg glumca u glazbenu legendu!

Večer je donijela izvedbu koja je publiku showa Tvoje lice zvuči poznato držala prikovanom za ekran, a interpretacija legendarnog klasika izazvala je snažne reakcije i pohvale žirija.

Lovro Juraga u novoj je epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato donio transformaciju koja je oduševila žiri, utjelovivši legendarnog Franka Sinatru i pokazavši zavidnu razinu glumačke i pjevačke interpretacije.

Njegov nastup bio je prožet emocijom i elegancijom, a posebno je do izražaja došla njegova posvećenost detaljima i scenskom izrazu.

''Ježila sam se par puta, vau. Mislim da će ljudi iz emisije u emisiju sve više vidjeti koliko dobro glumački pristupaš svakom zadatku i koliko se cijeli daš u to. Toliko si se u svemu približio njemu, u emociji – ti si jednostavno blistao s te pozornice danas'', istaknula je Martina Tomčić.

Goran Navojec složio se s njezinim komentarom, ali i u svom prepoznatljivom stilu dodao:

''Sve se slažem s Martinom. Daj, molim te, odglumi kao da je i nešto teško, jer ovo sve kod tebe izgleda toliko lako''.

Mario Roth nije skrivao oduševljenje:

''Lovro, ostavio si me bez teksta. Ovo večeras je bilo nadrealno, filmski, spektakularno''.

Lovro Juraga kao Frank Sinatra Foto: Nova TV

Enis Bešlagić primijetio je i razvoj tijekom samog nastupa:

''U prvoj pjesmi kao da si ušao pod tremom, a u drugoj pjesmi si se potpuno prepustio i izdigao si se''.

Na to se nadovezao i sam Lovro, priznajući koliko mu je izvedba značila:

''Sad iskreno, jako sam emotivno vezan i uz jednu i uz drugu pjesmu'', rekao je, na što mu je Enis kratko odgovorio:

''Vidio sam da ti je stalo''.

Lovro Juraga ovom je transformacijom još jednom potvrdio da je jedan od najuvjerljivijih natjecatelja, spajajući emociju, tehniku i scensku karizmu u izvedbi koja nije prošla nezapaženo.

