Od Pavarottija do kafanske emocije: S pjesmom Tanje Savić pokorila show Nove TV!

Izvedba koja je u showu Tvoje lice zvuči poznato donijela potpuno drugačiji glazbeni izričaj odmah je privukla pažnju žirija. Reakcije su pokazale koliko je ova transformacija bila izazovna, ali i uspješno izvedena.

Dora Trogrlić ovoga se puta našla u ulozi Tanje Savić, donoseći na pozornicu emotivnu interpretaciju i specifičnu boju glasa koja je obilježila ovu izvedbu. Iako joj ovaj stil nije prirodan, uspjela je uvjerljivo iznijeti zadatak.

''Ja nisam znao da je ovo pjesma od Tanje Savić. Ti imaš tu rašpu u glasu, emociju i tog stila, to bi ti mogla zaista iznijeti. Ovaj zadatak na prvu možda izgleda lagano, ali nije'', primijetio je Enis Bešlagić.

Mario Roth dodatno je naglasio koliko je transformacija bila zahtjevna, posebno zbog izlaska iz njezinog uobičajenog glazbenog izraza. Nakon što ju je upitao što privatno sluša, zaključio je: „I onda dođeš u našu emisiju i gljiva ti da nešto što nije u tvom habitusu, i ja dobijem od tebe i te folk trilere koji nisu laki za pjevati. Dobila si tu neku kafansku boju, što tebi zapravo nije prirodno – ova tvoja transformacija večeras bila je neprirodno sjajna.“

Dora Trogrlić kao Tanja Savić Foto: Nova TV

Martina Stjepanović Meter istaknula je koliko je Dora napredovala u odnosu na prethodne nastupe:

''Ja moram reći da je meni ovo ogromna transformacija od prošlog puta, tamo gdje si bila Pavarotti. Sad, dok spominjemo tvoje kafanske vokalne mogućnosti, meni je ovo bilo jako zanimljivo. Imala sam osjećaj da si ti uspjela pronaći to negdje u sebi, čak i u očima tu neku emociju – jako dobro''.

Goran Navojec zaključio je kako je Dora uspješno spojila pjevački i glumački aspekt izvedbe:

''Ti si i glasovno i glumački ovo jako dobro odradila''.

Dora Trogrlić ovom je transformacijom pokazala da se može uspješno snaći i u potpuno drugačijem glazbenom izričaju, potvrdivši svoju svestranost i spremnost na izazove.

