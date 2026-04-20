Tužna vijest iz Hollywooda: Iznenada preminula zvijezda serije Melrose Place

Glumac i producent Patrick Muldoon preminuo je u 58. godini nakon srčanog udara, piše Deadline.

Muldoon je rođen u Kaliforniji, a glumačku karijeru započeo je još tijekom studija. Prve uloge ostvario je u serijama "Tko je šef?" i "Zvono kao spas", no publika ga je najviše zapamtila kao Austina Reeda u hit-seriji "Naši najbolji dani", gdje je glumio početkom 90-ih, ali i kasnije.

Pogledaji ovo Celebrity Preslatki trenuci Ecije Ojdanić sa suprugom zasjenili njezinu upečatljivu kreaciju s prorezima

Veliku popularnost stekao je i u seriji "Melrose Place", gdje je tumačio negativca Richarda Harta, dok je na filmu ostao zapamćen po ulozi u "Svemirskim marincima".

Osim glume, bio je aktivan i iza kamera kao producent na nizu projekata, a paralelno se bavio i glazbom kao frontmen benda The Sleeping Masses.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Festivalski spektakl! Ove snimke koje su preplavile Instagram nastale su u Zagrebu

Iza njega su ostali partnerica Miriam Rothbart, roditelji te članovi obitelji, koji su ga zvali "Bobo".

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Od Pavarottija do kafanske emocije: S pjesmom Tanje Savić pokorila show Nove TV!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Riječima punim tuge Severina se oprostila od preminule dizajnerice

Pogledaji ovo Celebrity Poznata glumica pronađena bez svijesti u bazenu, pokrenuta je istraga o okolnostima smrti