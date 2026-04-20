Tužna vijest iz Hollywooda: Iznenada preminula zvijezda serije Melrose Place

Patrick Muldoon preminuo je u 58. godini nakon srčanog udara, a publika ga pamti po serijama "Naši najbolji dani" i "Melrose Place" te filmu "Svemirski marinci".
Glumac i producent Patrick Muldoon preminuo je u 58. godini nakon srčanog udara, piše Deadline.
Muldoon je rođen u Kaliforniji, a glumačku karijeru započeo je još tijekom studija. Prve uloge ostvario je u serijama "Tko je šef?" i "Zvono kao spas", no publika ga je najviše zapamtila kao Austina Reeda u hit-seriji "Naši najbolji dani", gdje je glumio početkom 90-ih, ali i kasnije.
Veliku popularnost stekao je i u seriji "Melrose Place", gdje je tumačio negativca Richarda Harta, dok je na filmu ostao zapamćen po ulozi u "Svemirskim marincima".
Osim glume, bio je aktivan i iza kamera kao producent na nizu projekata, a paralelno se bavio i glazbom kao frontmen benda The Sleeping Masses.
Iza njega su ostali partnerica Miriam Rothbart, roditelji te članovi obitelji, koji su ga zvali "Bobo".
