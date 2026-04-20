Festivalski spektakl! Ove snimke koje su preplavile Instagram nastale su u Zagrebu

Otvorena je sezona open-air partyja, a u Maksimiru je publiku oduševio DJ Joseph Capriati uz podršku domaćih izvođača i afterparty u Jadran Filmu.
U Zagrebu je ove subote, 18. travnja, otvorena sezona velikih open-air događanja, a brojni su se okupili u Teniskom centru Maksimir na prvom ovogodišnjem partyju u organizaciji BSH Eventsa.
Festival u Zagrebu - 4 Foto: bshevents/Instagram
Večer je obilježio nastup svjetski poznatog DJ-a Josepha Capriatija, koji je publici priredio poseban set u vrijeme zalaska sunca, stvorio je jedinstvenu atmosferu na otvorenom i označio snažan povratak takvog formata u grad.
Festival u Zagrebu - 5 Foto: bshevents/Instagram
Capriati, jedno od najcjenjenijih imena house i techno scene, iza sebe ima nastupe diljem svijeta i bogatu diskografiju, a poznat je po energičnim setovima koji postupno grade intenzitet.
Festival u Zagrebu - 3 Foto: bshevents/Instagram
Festival u Zagrebu - 2 Foto: bshevents/Instagram
Uz njega su tijekom dana publiku zagrijavali domaći DJ-evi Aney F., Baggi, Looka, Mony i Pablo Panda, dok se nakon open-air dijela zabava nastavila na službenom afterpartyju u prostoru Jadran Filma.