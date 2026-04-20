Poznata glumica pronađena bez svijesti u bazenu, pokrenuta je istraga o okolnostima smrti

Glumica Nadia Farès preminula je u 58. godini nakon što je pronađena bez svijesti u bazenu.

Francuska glumica Nadia Farès preminula je u 58. godini, nekoliko dana nakon što je pronađena bez svijesti u bazenu u Parizu, a tužnu vijest potvrdile su njezine kćeri.

"S neizmjernom tugom javljamo da je Nadia Farès preminula ovog petka", poručile su Cylie i Shane Chasman te dodale: "Francuska je izgubila veliku umjetnicu, ali za nas je to prije svega majka koju smo upravo izgubile."

Glumica je 11. travnja pronađena u bazenu nakon navodnog srčanog udara te je potom bila u komi, a preminula je u pariškoj bolnici. Istraga o okolnostima smrti je pokrenuta, no zasad nema naznaka nepravilnosti.

Od nje se na društvenim mrežama oprostila i kći Cylia, koja je podijelila dirljive riječi: "Slomljeno srce koje nikada neće zacijeliti".

"Teško mi se oprostiti, ali mama, učinit ću te ponosnom", napisala je. "Tako sam sretna što smo se u tvojim posljednjim mjesecima još više zbližile. Razumjela si me bolje nego itko i ne znam kako ću se oporaviti od ovoga. Ljudi uvijek govore da sam tvoja umanjena verzija, a to je najveći kompliment."

"Nisi bila samo nevjerojatna majka, nego i moja najbolja prijateljica. Volim te, molim te, čuvaj me", dodala je.

Farès je rođena u Maroku, a svjetsku prepoznatljivost stekla je ulogom u filmu "Grimizne rijeke", nakon čega je ostvarila niz uloga u francuskim i međunarodnim projektima.

