Udala se glumica iz Kumova, sve se odvilo daleko očiju od javnosti

Mirna Mihelčić iz serije "Kumovi" udala se za Kristijana Tomaša, a vijest je otkrila grupa Boemi fotografijom s veselja.

Glumica Mirna Mihelčić, koju publika najviše pamti po ulozi u hit-seriji "Kumovi", uplovila je u bračnu luku.

Svoje sudbonosno da izrekla je samozatajnom Kristijanu Tomašu daleko od velike medijske pompe.

Vijest o vjenčanju otkrila je glazbena grupa Boemi, koja je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s proslave. Na njoj mladenci poziraju nasmiješeni u društvu benda, a atmosfera sugerira da je riječ o intimnom i veselom slavlju.

Pogledaji ovo Celebrity Njegovi kukovi nisu plesali, oni su govorili španjolski: Zadatak odrađen za plus 10!

Mirna je zablistala u elegantnoj bijeloj haljini jednostavnog kroja, dok je mladoženja odabrao klasično odijelo, a njihovi osmijesi govore više od riječi.

Iako privatni život drži podalje od javnosti, ta lijepa vijest brzo je razveselila obožavatelje, koji su joj uputili brojne čestitke i lijepe želje za budućnost.

Mirna Mihelčić

Mirna Mihelčić

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatski Frank Sinatra: Filmska transformacija našeg glumca u glazbenu legendu!

Inače, Mirna i Kristijan imaju kćerkicu Zoru, koja se rodila prošle godine u ožujku.

Mirna Mihelčić

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Vidite li sličnost? Kći modne ikone odabrala je drukčiju karijeru, a zanimljivo je za koga se udala

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Pogledajte kako to izgleda kad se Dalmatinka pretvori u frontmena Red Hot Chili Peppersa!

Pogledaji ovo Celebrity Od Pavarottija do kafanske emocije: S pjesmom Tanje Savić pokorila show Nove TV!