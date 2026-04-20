Udala se glumica iz Kumova, sve se odvilo daleko očiju od javnosti

Mirna Mihelčić iz serije "Kumovi" udala se za Kristijana Tomaša, a vijest je otkrila grupa Boemi fotografijom s veselja.
Glumica Mirna Mihelčić, koju publika najviše pamti po ulozi u hit-seriji "Kumovi", uplovila je u bračnu luku.
Svoje sudbonosno da izrekla je samozatajnom Kristijanu Tomašu daleko od velike medijske pompe.
Vijest o vjenčanju otkrila je glazbena grupa Boemi, koja je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s proslave. Na njoj mladenci poziraju nasmiješeni u društvu benda, a atmosfera sugerira da je riječ o intimnom i veselom slavlju.
Mirna je zablistala u elegantnoj bijeloj haljini jednostavnog kroja, dok je mladoženja odabrao klasično odijelo, a njihovi osmijesi govore više od riječi.
Iako privatni život drži podalje od javnosti, ta lijepa vijest brzo je razveselila obožavatelje, koji su joj uputili brojne čestitke i lijepe želje za budućnost.
Inače, Mirna i Kristijan imaju kćerkicu Zoru, koja se rodila prošle godine u ožujku.
