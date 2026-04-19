Vidite li sličnost? Kći modne ikone odabrala je drukčiju karijeru, a zanimljivo je za koga se udala

Iako je cijeli život okružena modom i utjecajem svoje slavne majke, Bee Shaffer izgradila je vlastiti put daleko od piste, ali i dalje u svijetu kreativne industrije.

Jedna od najutjecajnijih žena modne industrije, Anna Wintour, na otvorenju predstave ''The Fear of 13'' u New Yorku pojavila se u društvu svoje kćeri Bee Shaffer.

Naime, Bee, čije je puno ime Katherine, rijetko se pojavljuje s majkom na javnim događanjima, pa je njihov zajednički dolazak na broadwaysku premijeru odmah postao jedna od glavnih tema večeri. Elegantne i stilski usklađene, majka i kći privukle su pažnju fotografa i modnih znalaca.

Bee je Anna Wintour dobila u braku s pokojnim psihijatrom Davidom Shafferom, a danas je udana za redatelja i fotografa Francesca Carrozzinija. Riječ je o sinu legendarne France Sozzani, dugogodišnje urednice talijanskog Voguea, pa ne čudi što je Bee i privatno duboko povezana sa svijetom mode i medija koji je obilježio i karijeru njezine majke.

Iako je odrasla uz jednu od najmoćnijih žena modne industrije, Bee Shaffer nikada nije krenula majčinim stopama. Rođena kao Katherine Shaffer 31. srpnja 1987. u Londonu, danas je uspješna producentica u filmskoj i televizijskoj industriji.

Nakon odrastanja između Londona i New Yorka, završila je prestižnu Columbia University, gdje je diplomirala englesku književnost. Iako bi se očekivalo da će karijeru graditi u modi, Bee se odlučila za svijet zabave, gdje je radila na projektima poput ''Glee: The 3D Concert Movie'' i popularnog talk showa ''Late Night with Seth Meyers''.

Zanimljivo je da je sudjelovala i u dokumentarcu ''The September Issue'', koji prati rad njezine majke Anne Wintour i nastanak legendarnog izdanja američkog Voguea.

Privatno, Bee je od 2018. godine u braku s talijanskim redateljem i fotografom Francescom Carrozzinijem. Par danas živi u SAD-u i ima sina Olivera, rođenog 2021. godine.

