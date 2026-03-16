Anna Wintour bez svojih prepoznatljivih naočala? Na Oscarima se dogodilo upravo to!

Anna Wintour rijetko se u javnosti pojavljuje bez svojih prepoznatljivih tamnih naočala, pa je njezin izlazak na pozornicu Oscara 2026. odmah privukao pažnju.

Dugogodišnja glavna urednica Voguea nakratko ih je skinula dok je zajedno s glumicom Anne Hathaway predstavljala nagrade za najbolju kostimografiju te šminku i frizuru.

Sunčane naočale već desetljećima prate imidž jedne od najutjecajnijih žena modne industrije. Wintour ih nosi gotovo stalno, čak i u zatvorenim prostorima i na modnim revijama, zbog čega su postale jednako prepoznatljive kao i njezina bob frizura.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od Backstreet Boysa do One Directiona: Prepoznajte hitove u ovom kvizu

U intervjuu za CNN objasnila je da su joj naočale "nevjerojatno korisne jer tako ljudi ne mogu vidjeti o čemu razmišlja". Dodala je i da joj pomažu kada je umorna, ali i priznala da su s vremenom postale dio njezina identiteta.

"Možda su postale svojevrsna štaka, dio onoga tko sam", rekla je jednom prilikom.

U razgovoru za BBC 2024. dodatno je pojasnila njihovu ulogu.

"Pomažu mi da vidim i da ne vidim. Pomažu mi da budem viđena i da ne budem viđena. Rekla bih da su rekvizit."

Njezino pojavljivanje na Oscarima dodatno je privuklo pažnju zbog kratke, duhovite razmjene s Anne Hathaway, zvijezdom filma "The Devil Wears Prada". Upravo se Wintour često smatra inspiracijom za lik stroge urednice Mirande Priestly koju je u filmu utjelovila Meryl Streep.

Pogledaji ovo Celebrity Način na koji se zvijezda "Orkanskih visova" ponašala prema mami mnoge je naveo na isti zaključak

Na pozornici se Hathaway našalila na račun svoje haljine i upitala: "Anna, samo me zanima - što mislite o mojoj haljini večeras?"

Wintour je na to samo ponovno stavila svoje prepoznatljive naočale, ignorirala pitanje i mirno rekla: "A nominirani su..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin "Ne častim se torbicama nego stanovima!" Lidija Bačić otkrila na kojoj lokaciji je kupila novu nekretninu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šime Elez otkrio kakva je Maja Šuput kada se ugase kamere: "Zna biti i vrlo..."

Pogledaji ovo inMagazin Novi početak mlade pjevačice: Za IN magazin progovorila o prekidu s glumcem te odrastanju u udomiteljskoj obitelji