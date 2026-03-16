Novi početak mlade pjevačice: Za IN magazin progovorila o prekidu s glumcem te odrastanju u udomiteljskoj obitelji

Nakon izbivanja s glazbene scene, pjevačica Ana Antolović okreće novu stranicu. I to ne samo glazbenu. Ova Riječanka otvoreno govori o prekidu s glumcem Lujom Kunčevićem, ali i o borbi s napadajima panike koji su je pratili godinama. Kako je pronašla dugo traženi mir te čemu ju je naučilo odrastanje u udomiteljskoj obitelji donosimo u prilogu.

Iako u videospotu pjesme Još si tu grli danas bivšeg partnera, pjevačica Ana Antolović ne žali za vremenom provedenim s glumcem Lujom Kunčevićem. U vezi su bili manje od godinu dana i dijelili lijepo, ali i ono manje sretno.

''Lujo se sam ponudio i nekako mi se tu najviše uklopio. Tako da bih ga sigurno i ponovno odabrala.''

''Što je presudilo razlazu? Pa nekako se nismo mogli dogovoriti u nekim stvarima. Onda smo odlučili da je možda bolje da ostanemo u prijateljskom odnosu.''

Iz svakog životnog poglavlja može se nešto naučiti. Rađa se neka nova prilika. A onu glazbenu ova Riječanka traži nakon kratkog angažmana u Putokazima. Gustafima, koje danas naziva svojom obitelji, pridružila se već s 18 godina, a potom se povukla sa scene.

''Prošla sam sve te neke nesigurnosti i strahove koje danas prihvaćam.''

''Borila sam se možda 15 godina s napadajima panike. I dan-danas ih imam, ali puno je manje. Išla sam i na psihoterapiju. Sama sa sobom sam većinom to riješila.''

U vremenu dok je izbivala sa scene bila je instruktorica u autoškoli. Oduvijek je, kaže, bila dobra za volanom. No sada je ponovno privlači glazba više od ičega.

''Mislim da je najveći izazov dokazati se sam sebi, a onda i drugima.''

''Za mene je sreća da sam mirna sama sa sobom.''

Taj mir pronalazi u krugu svojih najdražih. Otvoreno govori o tome da je odrasla u udomiteljskoj obitelji – jedinoj pravoj koju priznaje i voli.

''I ja bih jednog dana voljela posvojiti. To mi je lijepo.''

''Bez obzira na to što je netko posvojen, ne mora ti biti biološki roditelj da bi izrastao u snažnu i sretnu osobu.''

''Učili su me da budem dobar čovjek prije svega i da ne odustanem od traženja svoje sreće.''

Zato i neće odustati te punog glasa pjeva: ''Hej, srećo, dolazim!''

Galerija 0 0 0 0 0

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Način na koji se zvijezda "Orkanskih visova" ponašala prema mami mnoge je naveo na isti zaključak

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity A nagrada za najčudnije izdanje na Oscarima ide...