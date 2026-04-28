Žanamari Perčić o preokretu u svom životu i odgoju kćeri: ''Došao je trenutak...''

Nova pjesma, stare emocije i jedna potpuno iskrena Žanamari Perčić. Od slomljenih ljubavi i borbe sa samom sobom do majčinstva, roditelja i života daleko od savršenih Instagram kadrova. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otvorila je teme o kojima rijetko govori.

Nakon duljeg iščekivanja, Žanamari Perčić vraća se s novom pjesmom. Pjevačica koja je javnost osvojila još 2004. pobjedom u glazbenom natjecanju, a kasnije pokazala i svoju rock stranu kroz bend J’Animals, upravo u emotivnim baladama najviše pokazuje snagu svojeg vokala.

''Zove se U tvojim rukama i s razlogom ste je tako dugo čekali. Evo, napokon jedna, usudim se reći, balada, ali nije toliko balada – pjesma ima i ritma, ali baš je jako emotivno nabijena i čekala je svojih pet minuta.''

Žanamari Perčić

Iako naslov zvuči kao predaja nekome drugome, Žanamari danas o sigurnosti govori drukčije. Nakon dva desetljeća na sceni, više ne traži tuđe ruke kao oslonac.

''Najsigurnije se osjećam kad sam čvrsto na zemlji i u svojim rukama. Znači, najbitnije u životu je da budete sigurni u sebe, u ono što želite i u put kojim ste krenuli. I ne morate baš biti da vas netko drži u rukama da biste bili sigurni, nego jednostavno trebate da netko vjeruje u vas. Od svih najviše vjeruje u mene moja kćerkica, kao što ja vjerujem u nju. Tako da moram priznati – evo, ako moram biti u čijim rukama, u njezinim rukama.''

Pjesma govori o ljubavi koja ne završava sretno, ali Žanamari u tome ne vidi slabost. Naprotiv, kaže da se najteže emocije često najlakše prežive kad ih čovjek pretvori u nešto svoje.

''Slomljeno srce se najbolje liječi tako da pretočiš to u neku umjetnost, u mom slučaju u glazbu. Ljubavne pjesme, pogotovo koje su tako romantične, liječe dušu, definitivno. I ako dovoljno puta plačeš uz jednu pjesmu, brže ćeš isplakati nešto što te boli. Sutradan si kao nov. Tako da će U tvojim rukama biti idealna stvar za preboljeti ljubav.''

Na društvenim mrežama često je energična i glamurozna, ali privatno sve pažljivije čuva ono najvažnije. Njezina jedanaestogodišnja kći Gabrijela njezin je najveći uspjeh, a Žanamari priznaje da je po pitanju nje donijela nove odluke.

Žanamari Perčić

''Jako volim pričati, uvijek se razvežem kad je ona u pitanju jer sam toliko ponosna. Ali u zadnje vrijeme i nju nekako skrivam i ne dam je, jer je stvarno želim zaštititi. Ona već sad postaje žena i mislim da sama treba naći svoj put bez da je konstantno pod očima javnosti. Moj Instagram je zaista samo jedan portfolio, nešto kroz što se izražavam, ali nikako nema veze s mojim privatnim životom jer je u mom privatnom životu ona najbitnija stvar na planeti.''

Obitelj joj je i dalje središte života. Zbog roditelja se vratila na Makarsku rivijeru, u Tučepi, iako joj je Zagreb poslovno bio jednostavniji.

''Došao je trenutak u životu kada me oni stvarno trebaju da budem tu. Vidimo se svaki dan, jedno 60 tisuća puta dnevno. Jako držim obitelj uz sebe i mislim da su mi toliko toga pružili u životu – ljubavi i vjere u mene za ovaj period života – tako da im dugujem da budem tu, prisutna. Što bliže njima i koliko god me trebaju, da budem tu za njih.''

A ono što danas prenosi svojoj kćeri, kaže, naučila je od svojih roditelja. Od oca je naslijedila zaštitnički temperament, a od majke onu grubu, ali iskrenu ljubav koja te nauči da ustaneš kad je najteže.

''U par navrata u životu, kad sam ja stvarno imala možda slomljeno srce i patila, moja mama bi sjela na bus, došla bi meni u Zagreb, donijela bi bocu nečega i rekla: ‘Ne dam ti telefon, popij koliko trebaš, nikoga ne zoveš, tu si dok ti ne prođe.’ Ta grubost zapravo sam ja doživjela kao veliku nježnost i kao veliku ljubav i na taj način sam naučila biti jača.''

I možda upravo zato Žanamari danas zvuči iskrenije nego ikad. Jer iza pjesme ''U tvojim rukama'' ne stoji samo ljubavna priča, nego žena koja je kroz godine naučila kako ostati svoja. A emocija koju danas pjeva, čini se, više nije samo dio glazbe, nego i život u kojem je napokon naučila birati sebe.

