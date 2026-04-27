Ekskluzivno za IN magazin: Oženio se Tiho Orlić, njemu i odabranici uskoro stiže i prinova!

Samozatajni glazbenik Tiho Orlić prije desetak dana u rodnom je gradu oženio svoju dugogodišnju djevojku Petru. Novopečeni bračni par početkom kolovoza očekuje i prinovu, a više zna naš Gordan Vasilj.

Kako smo ekskluzivno doznali, Tiho Orlić je pretprošle subote u Splitu, u krugu pedesetak najbližih uzvanika, izrekao "sudbonosno da" svojoj dugogodišnjoj odabranici Petri.

Kako je bilo?

"Perfektno, super, sve savršeno zapravo."

Tiho i supruga s nestrpljenjem očekuju početak kolovoza, kada im na svijet stiže sin.

"Tako je, to je isto istina. A što da ti kažem, cijela ova godina je, malo je reći, predobra."

Galerija 2 2 2 2 2

Je lispreman za prinovu nakon toliko godina?

"Spreman sam, hvala Bogu na svemu i naravno da smo spremni."

Ovaj 49-godišnjak na glazbenoj je sceni prisutan od devedesetih, kada je započeo suradnju s Markom Perkovićem Thompsonom, koja je trajala 20 godina, a zajedno imaju i hit duet "Stari se". Osim pjevanjem, talentirani Tiho vrlo se uspješno bavi i produciranjem.

"Inače sam dio produkcijskog tima Melodija Jadrana već dugi niz godina, a ove godine ću biti i izvođač. Poklopila se i pjesma ove godine, ja ne idem nikada nešto na silu, samo kad se poklope stvari."

Vlasnik himne Vatrenih "Najbolja kad je najteže" u posljednje vrijeme dosta surađuje s Hrvatskim ružama.

"Radio sam aranžman za njihovu novu stvar 'Slikaj mi rodni kraj'. Zanimljiva tema, Neno Ninčević je opet napravio jedan maestralan tekst. Stalno je nešto, ili radim drugima ili sebi napokon."

Tihine pjesme imaju milijune pregleda na YouTubeu, a uživo ćete ih moći čuti početkom sljedećeg mjeseca na njegovu velikom koncertu u Osijeku.

