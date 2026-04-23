Duško Lokin uputio kritiku dečkima jer ne prilaze curama: ''Samo ih zanima TikTok, cure su totalno usamljene...''

"Još bi nam se mogla desiti ljubav, desiti, velim, ali ja ne znam – da li da je želim ili ne želim?" Misle li o ovim stihovima današnji dečki i kako se danas udvaraju? Naime, iskusni Duško Lokin uputio im je javnu kritiku jer, kako kaže, uopće ne prilaze djevojkama. I tim bi se problemom, smatra, trebala pozabaviti čak i Vlada. Kako se to radilo u njegovo vrijeme i zašto su momci danas tako pasivni, podijelio je s našom Julijom Bačić Barać.

Kako se nekad prilazilo djevojkama, a kako se to danas radi – to je tema koja Duška Lokina poprilično muči.

''U moje vrijeme mi smo to samo napadali, častili, cvijeće nosili, karanfile… Što je ovo danas? Što je s njima? Samo ih zanima TikTok, a ne ženske. Samo ih zanima što je tko rekao, kao da je to bitno.''

Dečki su, smatra, toliko koncentrirani na mobitel da djevojke gotovo ni ne primjećuju.

''Mladi se u toj situaciji ne udvaraju curama. Cure su totalno usamljene, to je strašno, jer oni piju i gledaju u mobitel, a neki čak imaju i laptop – to su ovi koji imaju malo više para.''

A i kad nađu djevojku, kaže, pitaju što bi trebali, a što ne…

''Što si popila, što si napravila, jesi kupila nove gaćice, jesi li grudnjak – i ostaje na tome. To je strašno. Ja se ježim toga i hvala Bogu da imam 83 godine.''

I koje je onda rješenje? Lokin apelira na to da se oko ovog problema aktiviraju čak i političari.

''Ja bih rekao Vladi – zabranite im to, ne smiju to! Neka se posvete školi, sportu i curama. Tri stvari: škola, sport i cure. To je budućnost Hrvatske.''

''O seksu neću pričati, prestar sam ja za to, ali to je nekad bilo jako zabavno… ali danas…''

Za neke teme tvrdi da je prestar, ali nikako nije prestar za nastupe. Jedan će održati i na festivalu u Vodicama u lipnju – i to točno na svoj rođendan.

''Dva dana u Vodicama – ludo, cijeli dan. Najgore je to što nitko nije na plaži, to je ono što mene kao Dalmatinca smeta. Svi su za šankovima, stolovima, svi gledaju, piju… pa gdje je ovaj svijet došao?''

''Ja slavim 83., ali to je netko pogriješio zapravo jer je to zapravo 63., ali ovi matičari – krivo upisuju.''

I s 83 u sjajnoj je formi, a njegova formula kako biti fit i u devetom desetljeću vrlo je jednostavna.

''Evo kako – svaki dan trčkaram po kilometar, ali trčkaram svaki dan. Ne trčim, nego trčkaram. Teško je to objasniti, ja mislim da su to geni.''

Lokin je jedan od rijetkih koji se može pohvaliti kako nikad nije imao zdravstvenih problema.

''Ja sam sto posto zdrav, a nikad kod doktora nisam bio. Eto, hvala Bogu – ne da se hvalim, nikad kod doktora nisam bio. Šećer, tlak, glavobolja – nikad u životu.''

"Konobaru, rundu za svirače" njegova je nova pjesma u kojoj donosi samo pozitivu.

''Dosta mržnje, dosta ogovaranja – dajte feštu! Konobaru, donesi piće da se napijemo i uživamo do ujutro, pa idemo kući spavati. Jeste čuli? Držite se toga!''

Ovaj Lokinov savjet nikako ne biste smjeli ignorirati!

