Bivša zvijezda Spasilačke službe na pragu šezdesetih u badiću izgleda bolje nego u danima najveće slave

Daisy Fuentes privukla je pažnju javnosti fotografijama koje jasno pokazuju da i u 60. godini izgleda bolje nego ikad.

Daisy Fuentes još jednom je dokazala da su godine zaista samo broj.

Bivša zvijezda serije ''Spasilačka služba'' podijelila je niz fotografija s odmora u Australiji, na kojima pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu i izgleda besprijekorno.

Na fotografijama snimljenima uz obalu Fuentes uživa u suncu i prirodi, a njezina vitka figura i samopouzdanje nisu prošli nezapaženo. Uz objave je poručila kako se najbolje osjeća upravo u takvom okruženju.

''Osjećam se najbolje okružena vodom i prirodom. Ocean ima način da sve vrati na svoje mjesto. Ne postoji ništa poput ove uzemljujuće energije'', napisala je.

Daisy Fuentes Marx - 13 Foto: Instagram

Daisy Fuentes Marx - 10 Foto: Instagram

Osim što je pokazala zavidnu formu, Fuentes se dotaknula i teme starenja, o kojoj govori otvoreno i bez zadrške.

''Biti žena u bilo kojoj dobi nije lako… Pedesete donose izazove, ali i iskustvo i znanje. A to je lijepo. Dob = moć'', poručila je te dodala kako je samopoštovanje i prihvaćanje vlastitog puta ključno.

Daisy Fuentes Marx - 6 Foto: Profimedia

Daisy Fuentes Marx - 3 Foto: Profimedia

Daisy Fuentes Marx - 2 Foto: Profimedia

Nekada jedna od najtraženijih žena 90-ih, Daisy je krasila naslovnice brojnih svjetskih magazina te gradila uspješnu karijeru modela, voditeljice i glumice. Danas je i uspješna poduzetnica s vlastitim lifestyle brendom koji traje više od dva desetljeća.

U privatnom životu, već godinama uživa u braku s glazbenikom Richardom Marxom.

Daisy Fuentes Marx - 5 Foto: Profimedia

Fuentes je ranije priznala kako ju je nekad bilo strah starenja, osobito jer je odrasla pred kamerama i bila izložena javnim kritikama. Danas na to gleda drugačije.

Galerija 17 17 17 17 17

''Svi starimo na svoj način. To je vrlo osobno i ne postoji jedan ispravan način kako to učiniti'', istaknula je.

Sudeći po najnovijim fotografijama, Daisy Fuentes živi upravo ono što govori, autentično, samouvjereno i u potpunom skladu sa sobom.

Daisy Fuentes Marx - 9 Foto: Instagram

Daisy Fuentes Marx - 14 Foto: Instagram

Daisy Fuentes Marx - 16 Foto: Instagram

